În cel mai recent număr al revistei indiene de literatură, artă și cultură „The Riveraine Muse” a fost publicat eseul „Imperiul sacru al culorii: Călătoria unui pelerin prin mănăstirile pictate ale Bucovinei”, semnat de scriitorul sucevean Constantin Severin.

„Mulțumiri alese editorului asociat, cunoscutul poet Debasish Lahiri, un mare iubitor al României, care a avut inițiativa de a-mi propune această colaborare care mă onorează și contribuie la promovarea imaginii Bucovinei în India”, a transmis Constantin Severin.

Vă prezentăm materialul „Imperiul sacru al culorii: Călătoria unui pelerin prin mănăstirile pictate ale Bucovinei” de Constantin Severin:

„Există un anumit albastru care nu se găsește nicăieri altundeva pe pământ, decât pe zidul exterior al unei mici biserici din zona premontană a Carpaților, în nordul Moldovei. Istoricii de artă au încercat, vreme de un secol, să-l reproducă în laboratoare; pictori din Paris și New York au călătorit până aici pentru a rămâne în fața lui, în tăcere. Localnicii îi spun pur și simplu „albastrul de Voroneț”, ca și cum culoarea însăși ar fi fost botezată și, într-un anumit sens, chiar așa s-a întâmplat – fiind preparată de călugări anonimi, cu cinci secole în urmă, din lapis lazuli, ou și o rugăciune care nu a fost consemnată nicăieri.

Mi-am petrecut o mare parte din viața de adult în jurul acestui albastru, mai întâi ca jurnalist și scriitor, apoi ca pictor care și-a instalat șevaletul, iar și iar, în fața siluetelor fortificate ale mănăstirilor bucovinene. În 2002, această devoțiune a luat forma unei cărți, „Imperiul Sacru”, un inventar în proză al mănăstirilor și bisericilor din nordul Moldovei, care se pregătește acum pentru cea de-a treia ediție, revizuită de autor. Câțiva ani mai târziu, aceeași obsesie a depășit granițele paginii: am pictat un ciclu de aproximativ șaptezeci de pânze în ulei înfățișând aceste edificii sacre, căutând în culoare ceea ce cuvintele nu puteau decât să sugereze. Acest eseu, scris pentru cititorii din India – o civilizație care înțelege, poate mai bine decât multe altele, ce înseamnă ca piatra și culoarea să păstreze memoria divinului –, este o invitație în acea lume.

Un imperiu fără soldați

A numi acest ansamblu de 27 de mănăstiri și biserici un „imperiu” nu este atât o hiperbolă, cât o formă de adevăr istoric privit din interior. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, Moldova era un mic principat ortodox, prins între Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei, luptând necontenit pentru supraviețuire. Marele său domnitor, Ștefan cel Mare – care a domnit aproape o jumătate de secol și despre care se spune că a purtat patruzeci și șapte de bătălii, pierzând doar câteva –, răspundea aproape fiecărei victorii nu prin ridicarea unui arc de triumf, ci prin zidirea unei biserici. Cronicarii numără patruzeci și opt de ctitorii care îi poartă numele. Fiul său, Petru Rareș, a continuat această operă o generație mai târziu, adăugând frescelor interioare din vremea tatălui său o idee cu totul nouă: pictarea și a zidurilor exterioare ale bisericilor, transformând fiecare edificiu într-o carte deschisă, inteligibilă pentru o populație care nu știa să citească.

Acesta este imperiul la care mă refer – nu unul al cuceririlor, ci unul al imaginilor, răspândit într-un colț frumos și împădurit al țării, până când a devenit, în secolul al XX-lea, un ansamblu inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, cunoscut simplu sub numele de „mănăstirile pictate din Bucovina”. Opt dintre ele îi formează coroana, printre care se numără preferatele mele: Voroneț, Sucevița, Putna, Moldovița și Probota. Fiecare are propria culoare, propria legendă a întemeierii, propriul sfânt ocrotitor și, am ajuns să cred după ani întregi în care le-am privit cu ochiul pictorului, propriul temperament – la fel de distinct de al celorlalte precum frații crescuți sub același acoperiș, dar modelați de suferințe și daruri diferite.

Voroneț: Albastrul Judecății de Apoi

Voronețul nu a luat naștere ca expresie a ambiției domnești, ci ca urmare a ascultării față de un pustnic. Pe la mijlocul secolului al XV-lea, un tânăr călugăr pe nume Daniil, care trăise timp de două decenii într-o chilie săpată în stâncă, deasupra unui pârâu de munte, devenise deja cunoscut drept sfătuitorul spiritual al lui Ștefan – omul despre care tradiția spune că i-ar fi prezis urcarea pe tron. Când Ștefan a dorit să ridice repede o biserică la Voroneț, legenda spune că l-a întrebat pe Daniil cât timp ar dura construcția; pustnicul i-ar fi răspuns că va fi gata în timpul necesar rostirii unei singure rugăciuni. Biserica Sfântul Gheorghe s-a înălțat între mai și septembrie 1488. Câteva decenii mai târziu, în 1547, mitropolitul Grigore Roșca – urmașul spiritual al lui Daniil și văr al lui Petru Rareș – a adăugat pridvorul închis și a comandat frescele exterioare care aveau să facă edificiul celebru în întreaga lume.

Ceea ce vedem astăzi, acoperind întregul zid vestic, este Judecata de Apoi: peste o sută de personaje organizate în cinci registre orizontale, de la zodiac și Dumnezeu Tatăl, în partea superioară, până la Hristos întronat în mijlocul apostolilor, râul de foc care îi desparte pe cei drepți de cei osândiți, regele David cântând nu la harpă, ci la o cobză moldovenească și, în cele din urmă, învierea morților. Criticii occidentali, întâlnind-o pentru prima dată, au numit Voronețul „Capela Sixtină a Orientului” – o comparație pe care o consider atât potrivită, cât și ușor nedreaptă față de Voroneț. Judecata lui Michelangelo din Vatican este o dramă a anatomiei și a terorii musculare; Hristos apare aproape ca un războinic, iar osândiții sunt târâți cu forța în întuneric. Fresca moldovenească, pictată la o scară mult mai intimă, umană și organizată cu o liniște aproape matematică, lasă în urmă, în schimb, ceva apropiat de imobilitate – o invitație de a-ți cerceta propria conștiință, mai degrabă decât de a te cutremura în fața unui verdict cosmic. Iar în spatele și dedesubtul tuturor acestor imagini persistă acel albastru imposibil, o culoare care pare să fi absorbit cerul însuși și să-l fi restituit zidului, purificat.

Am pictat Voronețul într-o seară roșie, cu brazii negri decupați pe un cer devenit de culoarea jăratecului, în timp ce acoperișul de ardezie al bisericii și turla se ridicau asemenea unei respirații suspendate deasupra zidurilor acoperite de fresce. Din întregul ciclu, aceasta rămâne pânza de care mă despart cel mai greu.

Putna: Necropola și școala luminii

Dacă Voronețul este cea mai vizitată mănăstire a Bucovinei, Putna este cea mai sacră – căci aici, într-o capelă pe care a sfințit-o în septembrie 1470, Ștefan cel Mare a ales să fie înmormântat, alături de câteva dintre soțiile și de copiii săi, transformând Putna în necropola dinastică a Moldovei și, pentru generații întregi, în ceea ce se apropia cel mai mult de un sanctuar național al românilor. Se crede că însuși numele ar proveni dintr-un cuvânt slav care înseamnă „drum” – o etimologie potrivită pentru un loc care, de-a lungul a cinci secole de dominație străină, a rămas calea pe care românii s-au întors ori de câte ori au simțit nevoia să-și amintească cine sunt.

Legenda întemeierii este caracteristic de neobișnuită pentru această parte a lumii: se spune că locul exact a fost ales în urma unui concurs de tir cu arcul, săgeata câștigătoare fiind trasă de un tânăr pe nume Sion – care ar fi fost apoi, potrivit relatării păstrate de cronicarii locali, sacrificat la temelia noilor ziduri, prin decapitare, nu ca pedeapsă, ci ca supremă onoare, într-un ecou al vechilor ritualuri precreștine de întemeiere, pe care creștinismul din acești munți nu le-a șters niciodată cu totul. Oricare ar fi părerea noastră despre această legendă, Putna a devenit, în mai puțin de o generație de la întemeiere, ceva mult mai important decât un mormânt: o școală activă de miniaturistică și iluminare a manuscriselor, broderie, pictură de icoane și cânt bizantin, atât de desăvârșită încât se spune că influența ei s-ar fi întins de la Sofia până la Moscova. Când, în 1493, un trimis papal i-a oferit lui Ștefan unul dintre primele ceasuri de buzunar fabricate vreodată în Europa, atelierele de la Putna măsurau deja un alt fel de timp – timpul răbdător, ciclic, al Evangheliilor miniate și al veșmintelor liturgice brodate cu fir de aur, dintre care câteva s-au păstrat până astăzi, fiind considerate printre cele mai valoroase exemple de artă textilă medievală din Europa.

Sucevița: Scara și culoarea verde

Construită cu aproximativ un secol mai târziu decât Voronețul, la sfârșitul secolului al XVI-lea, de familia boierească a Movileștilor, Sucevița este cea mai apropiată de imaginea unei fortărețe dintre cele cinci mănăstiri – ziduri înalte de șapte metri și groase de trei metri, turnuri de colț, o siluetă severă care, privită de la distanță, seamănă mai degrabă cu o citadelă decât cu un loc de rugăciune. Și totuși, între zidurile sale, pictorii Ion și Sofronie, doi frați, au realizat ceea ce ar putea fi cel mai extravagant program iconografic din întreaga școală bucovineană. Fiecare suprafață care nu este ocupată de o fereastră este umplută de narațiune: Arborele lui Iesei, cu ramurile sale genealogice larg desfășurate, șiruri de filosofi ai Antichității reimaginați ca purtători ai unei înțelepciuni care anticipase adevărul creștin și – pe zidul nordic, păstrată aici în mod unic, în timp ce intemperiile au șters-o în alte locuri – marea compoziție cunoscută sub numele de Scara Virtuților, în care călugării urcă treizeci de trepte către Hristos, în timp ce demonii înarmați cu cârlige încearcă să-i tragă înapoi, în întuneric.

Culoarea dominantă este un verde care nu se mai regăsește nicăieri altundeva în paleta Bucovinei, atât de distinctiv încât istoricii de artă îl numesc pur și simplu „verdele de Sucevița” – o culoare pe care imaginarul popular românesc o asociază cu tinerețea și renașterea spirituală, cu verdele omului „încă verde”, aflat încă în creștere. În mod remarcabil, tradiția vie a creației de imagini din această mănăstire nu a fost niciodată întreruptă: am stat de multe ori în micul atelier unde trei măicuțe restaurează încă icoane vechi și pictează altele noi, respectând canoanele bizantine, cu foiță de aur și toate celelalte tehnici tradiționale, păstrând un fir viu și neîntrerupt de la frații Ion și Sofronie, pictorii secolului al XVI-lea, până în zilele noastre.

Moldovița: Aurul și asediul unui oraș îndepărtat

Sfințită în 1532 și pictată cinci ani mai târziu, Moldovița este cea de-a doua mare ctitorie a lui Petru Rareș și împărtășește cu Voronețul și Sucevița predilecția pictorilor bucovineni pentru transformarea teologiei în comentariu asupra evenimentelor contemporane. Cea mai celebră compoziție exterioară a sa nu este, strict vorbind, o scenă biblică: Asediul Constantinopolului, integrat în Imnul Acatist închinat Maicii Domnului, în care apărătorii istorici ai Bizanțului împotriva armatelor persane și avare sunt reimaginați, cu o intenție contemporană imposibil de ignorat, ca asediatori otomani și tătari – un act codificat de curaj politic, pictat într-un moment în care Moldova însăși trăia sub amenințarea permanentă a aceleiași puteri. În altă parte, pe zidul sudic, o procesiune de sfinți înaintează într-un ritm lent și solemn către Hristos, iar în pridvor, Judecata de Apoi reapare, de această dată îmblânzită de un detaliu pe care îl găsesc de o tandrețe copleșitoare: Hristos ținând tronul Sfântului Duh, înconjurat de șapte copii mici, ca și cum ar ilustra ad litteram versetul din Evanghelia după Matei potrivit căruia, dacă nu devenim asemenea pruncilor, nu vom intra în Împărăția Cerurilor.

Dacă Voronețul este albastru, iar Sucevița este verde, Moldovița strălucește în aur – o lumină caldă, aproape mierie, pe care criticul de artă român Sorin Dumitrescu a descris-o cândva printr-o formulare pe care nu am reușit niciodată să o îmbunătățesc: „o minte gotică într-o inimă bizantină”. Sintagma surprinde perfect felul în care aceste edificii au absorbit arcele ogivale și ferestrele traforate ale arhitecturii gotice occidentale, fără să-și abandoneze vreodată sufletul liturgic răsăritean.

Probota: Capela Sixtină ascunsă

Probota este cea mai puțin vizitată dintre cele cinci mănăstiri și, paradoxal, cea la care mă întorc cel mai des, atât cu pensula, cât și fără ea. Petru Rareș a ales-o drept propria necropolă, iar frescele sale interioare – în mare parte ascunse timp de peste un secol sub repictările din secolul al XIX-lea și redescoperite și restaurate abia în cadrul unui minuțios proiect internațional desfășurat în anii din preajma schimbării mileniului – sunt considerate în unanimitate de specialiști drept cel mai valoros exemplu păstrat de pictură murală interioară din întregul nord al Moldovei. De aceea, istoricii de artă numesc în particular Probota „Capela Sixtină a Moldovei”, rezervând supranumele mai cunoscut pentru pictura exterioară de la Voroneț.

Tot aici, la mijlocul secolului al XVII-lea, un tânăr călugăr pe nume Dosoftei și-a depus voturile monahale și a început, într-o mică chilie cu vedere spre curtea interioară, munca literară care avea să-l transforme în figura fondatoare a poeziei literare românești și, în cele din urmă, în mitropolit al Moldovei. Există ceva discret emoționant în gândul că aceleași ziduri care au adăpostit mormântul unui domnitor au ocrotit și nașterea unei literaturi naționale – că imperiul și poezia, în acest colț al lumii, nu au fost niciodată, în realitate, întreprinderi separate.

De ce să pictezi ceea ce a fost deja pictat?

Un cititor din India, familiarizat cu frescele budiste săpate în stâncă de la Ajanta sau cu iconografia devoțională vie de pe gopuramurile templelor din sudul Indiei, va recunoaște ceva esențial în toate acestea: impulsul, comun oamenilor de pretutindeni, de a face sacrul vizibil pe o suprafață care va supraviețui celui care a pictat-o și de a reveni la acea suprafață, generație după generație, nu pentru a o copia, ci pentru a se lăsa transformat de ea.

Acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care nu am putut lăsa aceste cinci edificii doar pe pagina unei cărți. În jurul anului 2010, cu mai bine de cincisprezece ani în urmă, am început să-mi instalez șevaletul în fața fiecăruia dintre ele – uneori în zori, alteori în mod deliberat la amurg, când zidurile acoperite de fresce par să absoarbă ultima lumină a cerului și să o păstreze puțin mai mult decât pădurea din jur. Ciclul rezultat, alcătuit din aproximativ șaptezeci de picturi în ulei, nu și-a propus niciodată să reproducă ceea ce mâinile medievale realizaseră deja; nicio pensulă contemporană nu ar putea rivaliza cu acea performanță. A fost conceput, în schimb, ca o formă de pelerinaj săvârșit prin culoare, nu prin mersul pe jos – propria mea încercare modestă și încăpățânată de a pătrunde într-un imperiu care nu are armate, nici granițe și nici sfârșit, ci doar munca răbdătoare, întinsă pe parcursul a cinci secole, de a transforma piatra într-un argument în favoarea invizibilului.

Să stai astăzi în fața oricăreia dintre aceste cinci mănăstiri – în fața albastrului imposibil de la Voroneț, a tăcerii dinastice de la Putna, a ascensiunii verzi de la Sucevița, a narațiunii aurite de la Moldovița sau a luminii interioare redescoperite de la Probota – înseamnă să înțelegi că Bucovina nu a avut niciodată nevoie de cuceriri pentru a deveni un imperiu. I-au fost suficiente credința, culoarea și răbdarea unor călugări dispuși să-și petreacă o viață întreagă pictând un singur zid”.