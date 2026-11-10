Esențială pentru validarea programării în ambulatoriul spitalului din Suceava este finalizarea convorbirii cu asistentul virtual

Aplicația cu inteligență artificială de la ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava a preluat peste 2.800 de conversații în cele 40 de zile, de când este utilizată pentru programări.

Spitalul folosește o astfel de aplicație pentru gestionarea programărilor în ambulatoriul de specialitate, o soluție achiziționată în cadrul unui proiect de dotare coordonat de Consiliul Județean Suceava, în valoare de 14,8 milioane de lei, finalizat pe 19 septembrie a.c., potrivit managerului de proiect din cadrul CJ Suceava, Cristina Popa. Reprezentanții spitalului și ai firmei care a implementat sistemul au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți, primele concluzii după 40 de zile de funcționare, subliniind că pacienții trebuie să ducă până la capăt discuția cu robotul telefonic și să aștepte mesajul de confirmare pentru ca programarea să fie validă.

Directorul medical al spitalului, dr. Valeriu Gavrilovici, a arătat că principalul avantaj al asistentului virtual este disponibilitatea permanentă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, eliminând problema liniilor telefonice ocupate, dar sunt în continuare valabile și celelalte metode de programare – formularul web și operatorul uman.

Seniorii sunt principalii utilizatori ai inteligenței artificiale pentru programări

Dr. Gavrilovici a precizat că sistemul este încă în rodaj și este îmbunătățit constant. Datele tehnice prezentate de reprezentanții firmei care a câștigat licitația pentru sistem, Cătălin Profir și Răzvan Ogrezeanu, au arătat că, în primele 40 de zile, chatbotul telefonic a înregistrat peste 2.800 de conversații cu 1.700 de apelanți unici, având o rată de rezolvare de 90%, fie prin programare directă, fie prin înscrierea pe o listă de așteptare. Din totalul de 2.591 de persoane care au apelat sistemul, 577 au fost programate cu succes, iar utilizarea tehnologiei a permis crearea a peste 750 de sloturi suplimentare de programare.

Un aspect remarcat de Cătălin Profir este gradul ridicat de utilizare în rândul seniorilor, peste 60% dintre solicitanți încadrându-se în categoriile de vârstă 60-74 de ani și peste 75 de ani. „A ajutat categoria de vârstă despre care n-am fi spus că este familiară cu tehnologia”, a declarat acesta.

Reprezentanții firmei au atras însă atenția că este esențial ca apelanții să nu închidă telefonul înainte de finalizarea convorbirii. O conversație durează în medie 3 minute, iar procesul complet de programare ajunge la aproximativ 5 minute, timp necesar pentru furnizarea numelui, a CNP-ului și a datelor de pe biletul de trimitere. Dacă pacientul nu primește mesajul de confirmare, înseamnă că programarea nu a fost înregistrată. În prezent, asistentul virtual poate prelua 10 apeluri simultan – maximul atins până acum fiind de 6, dintr-o limită tehnologică de 30 – și se află într-un proces continuu de antrenare pe baza feedback-ului primit de la pacienți. Cei care preferă alte metode au în continuare la dispoziție formularul web sau operatorii umani, în intervalul orar 08:00-15:00.

Confirmare automată cu trei zile înainte și listă de așteptare

Pentru a combate absenteismul și blocarea inutilă a locurilor, sistemul efectuează apeluri automate de confirmare cu trei zile înainte de data consultației. Potrivit datelor prezentate de echipa de implementare, atunci când au fost contactate pentru confirmare, 23 de persoane din 277 au anunțat că nu se mai pot prezenta. Răzvan Ogrezeanu a explicat că robotul apelează pacientul de trei ori, iar în lipsa unui răspuns programarea este anulată. Până în prezent nu s-a înregistrat nicio anulare din acest motiv, toți pacienții răspunzând la primul sau cel mult la al doilea apel, efectuat în a doua parte a zilei.

Atunci când un loc se eliberează prin anulare, asistentul virtual contactează automat următorul pacient înscris pe lista de așteptare. De asemenea, aplicația menține rezervate locurile destinate pacienților internați și celor care necesită controale post-operatorii sau post-externare, însă le eliberează pentru publicul larg cu trei zile înainte, dacă nu sunt ocupate.

Aplicația permite efectuarea programărilor exclusiv pentru luna în curs, iar locurile pentru luna următoare sunt încărcate în sistem cu doar cinci zile în avans, după stabilirea graficelor de gărzi. Directorul medical dr. Valeriu Gavrilovici a explicat că încercarea de a extinde intervalul de programare a eșuat din cauza dinamicii activității medicale. Pe lângă consultațiile din ambulatoriu, medicii asigură activitatea în Unitatea de Primiri Urgențe și pe secții, participă la congrese și conferințe sau desfășoară activitate didactică la Facultatea de Medicină sau pot avea diverse probleme personale, general umane, ceea ce face imposibilă stabilirea cu exactitate a programului lor din ambulatoriu cu trei sau patru luni în avans.

Numărul de telefon pentru programări cu IA în ambulatoriul spitalului este 0230 707 515.