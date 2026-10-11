Eșec total neașteptat pentru liderul campionatului

Formația CS Vicovu de Sus, care avea procentaj maxim până acum, a cedat surprinzător, cu 2-0, la Frătăuții Vechi, fiind egalată la puncte de Minerul Iacobeni, Academica Gălănești și Viitorul Fălticeni.
Într-un alt joc al rundei, Rarăul Câmpulung Moldovenesc a dispus cu 4-1 de Viitorul Liteni, cu ajutorul reușitelor semnate de Ionuț Cîrloanță (2) și Bogdan Stroia (2), rămânând singura formație neînvinsă din campionat.
Rezultate:
Viitorul Fălticeni – Dream Team Ipotești 2-0
Minerul Iacobeni – Moldova Drăgușeni 7-0
Progresul Frătăuții Vechi – CS Vicovu de Sus 2-0
Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Viitorul Liteni 4-1
Academica Gălănești – CS Gura Humorului 6-1
Bucovina Dărmănești – Stejarii Dragomirnei 0-3
Forest Pătrăuți – Bucovina Rădăuți 3-1
Clasament
1 CS Vicovu de Sus 6 5 0 1 29-5 15p
2 Minerul Iacobeni 6 5 0 1 23-4 15p
3 Academica Gălănești 6 5 0 1 27-10 15p
4 Viitorul Fălticeni 6 5 0 1 21-12 15p
5 Raraul Câmpulung 6 4 2 0 19-6 14p
6 Viitorul Liteni 6 3 0 3 12-11 9p
7 Stejarii Dragomirnei 6 3 0 3 10-11 9p
8 Bucovina Dărmănești 6 2 1 3 13-14 7p
9 Forest Pătrăuţi 6 2 1 3 13-17 7p
10 Moldova Drăgușeni 6 2 0 4 13-20 6p
11 Bucovina Rădăuți 6 2 0 4 5-24 6p
12 Progresul Frătăuții Vechi 6 1 0 5 10-17 3p
13 CS Gura Humorului 6 1 0 5 10-26 3p
14 Dream Team Ipotești 6 0 0 6 4-32 0p