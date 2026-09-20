Eroul Ioan Grosaru de la Păiseni – Cornu Luncii, mort în misiune în Irak pe 21 septembrie 2007, după ce TAB-ul în care se afla în misiune a luat foc și a explodat, și din care eroul a asigurat evacuarea colegilor, care sunt toți astăzi în viață, a fost pomenit, sâmbătă, la mormântul și monumentul ridicat în cinstea lui, în satul natal.

Programul a cuprins un serviciu militar și religios, un program literar-artistic susținut de elevi ai Școlii ”Ioan Grosaru” Păiseni, dar și de alți artiști locali, și depunere de coroane și jerbe de flori la mormântul eroului.

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, mereu alături de familia eroului și de memoria sa, a subliniat că datorită faptelor sale militarul a salvat viața celor cinci colegi ai săi, care se aflau în TAB, toți căsătoriți și cu copii.

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Gheorghe Fron i-a mulțumit în mod deosebit lui Dumitru Davidel, cel care a inițiat primele acțiuni pentru ca eroul să aibă un mormânt decent, și care, în prag de 89 de ani, a fost și acum prezent cu demnitate la Păiseni.

Ca în fiecare an, la Păiseni au fost prezenți colegii de la unitatea militară din Timișoara unde activa Grosaru, când a căzut în misiunea din Irak.

După momentul comemorativ, oaspeții au fost invitați și la Casa Memorială Ioan Grosaru, obiectiv aflat în circuitul turistic, unde cei interesați pot afla detalii despre viața grea a eroului dar pot face cunoștință și cu creațiile sale literare.

Ioan Grosaru a scris multe poezii care i-au fost publicate în majoritate post-mortem.

O cruce-monument de 7 metri înălțime şi 15 tone este amplasată lângă mormântul sublocotenentului Ioan Grosaru din Păiseni – Cornu Luncii, în memoria sa și a tuturor eroilor din sat.

Grosaru, eroul care şi-a salvat camarazii

Ioan Grosaru provine dintr-o familie săracă, în total fiind şapte fraţi. O familie care a avut un destin tragic. Un frate mai mare al acestuia a murit într-un accident, pe Aeroportul Otopeni, tot ca militar. În 2007, mama şi surorile l-au pierdut şi pe Ioan. Pe 21 septembrie 2007, sublocotenentul Ioan Grosaru se afla în misiune de patrulare în Irak, iar TAB-ul cu care se deplasa a trecut peste un dispozitiv exploziv artizanal. TAB-ul a luat foc, iar Grosaru a rămas ultimul în interior, după ce a asigurat evacuarea colegilor. Din păcate, muniţia din TAB a explodat şi i-a curmat viața chiar lui Grosaru.

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak

Eroul Ioan Grosaru, pomenit la 19 ani de la moartea sa tragică și eroică din Irak