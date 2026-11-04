Eroii jalnici ai războiului politic

Competițiile politice la nivel național sau local s-au transformat în campanii de denigrare, știri false și lovituri sub centură de o calitate jenant de scăzută, deși România, ca și întreaga Europă, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al securității (războiul din Ucraina), al asigurării resurselor economice (materii prime și energie), dar și al unei concurențe foarte dure (din partea Chinei, în primul rând).

Mă întreb ce-i mână în luptă pe liderii politici în asemenea momente. Este vorba doar de prostie sadea, de lăcomie fără margini sau de o manipulare intensă, internă sau externă?

Personal, consider că se întrunesc toate aceste ingrediente în încercarea de a pune mâna pe putere, în condițiile în care situația actuală ar impune o înțelegere în interesul general, inclusiv al partidelor.

Toate aspectele vieții, inclusiv ale celei politice, sunt influențate practic total de calitatea celor de la butoane. La toate nivelurile politice se observă clar o lipsă totală de oameni de stat cu viziune, determinare și prestigiu, scena fiind ocupată doar de oameni politici preocupați exclusiv de următoarele alegeri.

După cucerirea puterii de acești eroi, asistăm la bâlbâieli și certuri între câștigători (în realitate, împotriva României), la împărțirea funcțiilor în aparatul de conducere și la promovarea unor programe de guvernare care seamănă între ele jenant de mult și se bazează pe prognoze foarte optimiste (citește: nerealiste) privind viitorul.

Am avut parte de asemenea evoluții (mai bine zis, involuții) în întreaga istorie, dar am impresia (sunt subiectiv) că prezentul depășește toate gafele și aberațiile anterioare.

De ce se întâmplă asta? Voi încerca, în măsura posibilităților proprii, să găsesc unele explicații, fără a avea pretenția de a epuiza subiectul.

Consider că degradarea educației, analfabetismul funcțional de 50% din populația adultă și comerțul sinistru cu diplome care atestă calificări inexistente, dar permit emiterea de pretenții pentru posturi la stat și în mediul politic, sunt principalii factori care determină prăbușirea mediului politic.

Am avut plăcerea, din păcate pentru scurt timp, să cunosc câțiva seniori ai politicii formați în perioada interbelică și care au supraviețuit barbariei bolșevice. Impresionau prin cultura vastă, capacitatea de analiză a realității politice și de estimare realistă a viitorului, dar și prin deschiderea pe plan internațional de care se bucurau. Anii ’90 au fost puternic marcați de domniile lor, iar sfertodocții care domină viața politică actuală nu apăruseră, cel puțin la nivel central. Iar liderii, de multe ori submediocri, nu îndrăzneau, prin propunerile lor, să populeze Parlamentul și Guvernul cu personaje care nu oferă decât loialitate de moment.

Nu cred că este dificil să descifrăm efectele războaielor politice și cine sunt beneficiarii lor. Pescuitorii în apele tulburi ale vieții politice interne, dar și ai geopoliticii, cei care urmăresc avantaje economice prin subordonarea instituțiilor puterii de stat (guvern, agenții etc.) și vor chiar aservirea națiunii, sunt cei care finanțează și promovează eroii de doi bani ai politicii românești.

Se manifestă printr-o campanie permanentă de jigniri (care îndepărtează cetățenii onești de politică), abandonarea proiectelor predecesorilor, chiar dacă sunt absolut necesare, și chiar sabotarea acțiunilor în curs pentru a lovi astfel adversarul politic (personal, am asistat la desființarea celui mai mare proiect județean, „Utilități și Mediu”, doar pentru că oferea un avantaj de imagine publică inamicului politic, generând pierderi de zeci de milioane de euro).

Un loc aparte în lupta politică îl ocupă acuzațiile reciproce de corupție, furt din banul public și acordarea de contracte cu dedicație. S-a promovat cu atâta forță acuzația că România este cea mai coruptă țară din UE (fals, suntem pe la jumătate), încât corupția a devenit un ”brand național”, iar eroii politicii noastre, cei mai mânjiți din Europa.

Viitorul, fără pași mari spre Statele Unite ale Europei, nu sună deloc bine.

P.S. J.C. Juncker spunea: „Toți (politicienii adevărați) știm ce trebuie făcut. Nu știu însă dacă vom fi realeși după ce o facem.” Câtă dreptate a avut!