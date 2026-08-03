Erasmus+ la Barcelona. Inteligența artificială deschide noi orizonturi în educație

În cadrul Școlii Gimnaziale ,,Petru Comarnescu” din Gura Humorului se derulează proiectul Erasmus+, KA 1, cu numărul 2025-1-RO01 – KA121-SCH-000334099, cu finanțare europeană, proiect care oferă oportunități valoroase de dezvoltare profesională facilitând accesul la schimburi de experiență cu specialiști din întreaga Europă. Echipa implicată în acest proiect este formată de un grup de profesori dornici de a se dezvolta profesional pentru a putea răspunde cu brio tuturor provocărilor: director prof. Lămășanu Eniko, prof. coordonator Varvaroi Simona Maria, prof. Gherghel Mariana și membrii: prof. Aluculesei Emanuela, prof. Franciuc Anca, prof. Șoiman Emanuela Mona Lisa, prof. Mihăilescu Loredana, prof. Moțoc Iulia, prof. Pohoață Antoanela, prof. Tiron Katalin, prof. Bălăcian Mihaela, prof. Wendling Eva Petronela, prof. Manoliu Rodica Elena, prof. Bartoș Eleonora, prof. Vultur Anca.

În perioada 6–10 iulie 2026, doi profesori ai școlii, prof. Aluculesei Emanuela și prof. Franciuc Anca, au participat la cursul de formare „Integrating AI and ICT into Classroom”, organizat de EUROMENTOR SL și desfășurat în vibrantul oraș Barcelona, Spania, în cadrul programului Erasmus+. Mobilitatea a reprezentat o experiență profesională deosebit de valoroasă, oferindu-le ocazia de a descoperi cele mai noi tendințe privind utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale în educație. Cursul a reunit profesori din mai multe țări europene precum România, Austria, Germania și Turcia, fiecare venind cu propriile experiențe și exemple de bună practică. Într-un mediu colaborativ și dinamic, am învățat cum pot fi integrate instrumentele bazate pe inteligență artificială în procesul de predare-învățare, astfel încât lecțiile să devină mai atractive, interactive și adaptate nevoilor fiecărui elev.

Pe parcursul activităților s-au explorat platforme moderne precum NotebookLM, ChatGPT, Gemini, Claude și alte aplicații digitale care facilitează proiectarea lecțiilor, elaborarea materialelor didactice și dezvoltarea unor activități creative. Cursul a oferit abordări practice pentru a îmbogăți implicarea elevilor, a sprijini instruirea diferențiată și a îmbunătăți evaluarea, feedback-ul și colaborarea. Prin ateliere practice și activități de cooperare, participanții și-au consolidat capacitatea de a proiecta experiențe de învățare inovatoare îmbunătățite tehnologic, reflectând în același timp asupra responsabilității digitale, incluziunii și valorii pedagogice. Pentru un professor de muzică posibilitățile sunt deosebit de interesante. Am descoperit cu încântare că aceste instrumente oferă sprijin în realizarea unor resurse educaționale de calitate, economisind timp și oferind noi perspective asupra procesului didactic, precizează doamna prof. Franciuc Anca. Concluzia este că inteligența artificială poate contribui la realizarea unor fișe de lucru personalizate, la crearea de teste interactive, la elaborarea unor prezentări atractive , la generarea de exerciții pentru dezvoltarea auzului muzical sau la pregătirea unor activități interdisciplinare care îmbină muzica, istoria, literatura și tehnologia dar și la compunerea de cântece cu anumită tematică și pentru diferite categorii de vârste . Elevii pot deveni participanți activi la procesul de învățare, explorând conținutul într-un mod captivant și adaptat stilului lor de învățare.

Imaginați-vă o sală de clasă unde nimeni nu întreabă : La ce ne folosește asta? iar singura preocupare este cum să evadeze într-un joc digital rezolvând o problema. Nu este doar scenariu, ci o metodă descoperită la cursul Erasmus+ Integrating AI & ICT into Classroom. Am constatat că IA poate ajuta profesorul să facă matematica atractivă pentru elevi, să explice noțiunile dificile prin analogii simple și să creeze teste adaptate ritmului fiecărui copil a declarat Emanuela, profesor de matematică, care a identificat numeroase modalități prin care aplicațiile AI pot sprijini explicarea conceptelor abstracte, crearea unor exerciții diferențiate, generarea rapidă de probleme și dezvoltarea unor activități interactive care stimulează gândirea logică și rezolvarea creativă a situațiilor-problemă.

Un aspect deosebit de important al cursului a fost accentul pus pe utilizarea responsabilă și etică a inteligenței artificiale. S-a discutat despre importanța verificării informațiilor generate de AI, protejarea datelor personale, respectarea drepturilor de autor și dezvoltarea spiritului critic al elevilor. Astfel, tehnologia devine un instrument valoros doar atunci când este utilizată cu discernământ și integrată într-un demers didactic bine planificat.

Participarea la această mobilitate Erasmus+ ne-a oferit nu doar competențe digitale noi, ci și inspirația de a transforma lecțiile în experiențe educaționale mai dinamice și mai apropiate de universul digital al elevilor. În perioada următoare, ne propunem să împărtășim colegilor din școală cunoștințele dobândite și să promovăm utilizarea instrumentelor AI în activitatea didactică, contribuind astfel la modernizarea procesului educațional. Programul Erasmus+ demonstrează încă o dată că investiția în formarea continuă a profesorilor înseamnă investiție în viitorul elevilor. Experiența trăită la Barcelona ne-a confirmat că educația viitorului se construiește prin colaborare internațională, deschidere către inovație și utilizarea inteligentă a tehnologiei.

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Prof. Aluculesei Emanuela

Prof. Franciuc Anca