„Epidemiile în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare”, la Vicovu de Sus

Expoziția itinerantă „Epidemiile în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare”, organizată de Muzeul Național al Bucovinei, poate fi vizitată până pe 18 decembrie 2026 la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus.

Dacă treceți pragul acestei expoziții, o să descoperiți pagini importante de istorie și o să aflați cum au influențat marile epidemii viața oamenilor de-a lungul timpului.

Expoziția aduce în atenția publicului mărturii despre epidemiile care au marcat istoria teritoriului actual al României, de la ciumă și holeră, care au făcut numeroase victime în secolul al XIX-lea, până la gripa spaniolă, varicelă și tifos exantematic, care au afectat populația la finalul Primului Război Mondial.

Documentele expuse dezvăluie modul în care autoritățile vremii au încercat să limiteze răspândirea bolilor, măsurile adoptate și impactul epidemiilor asupra societății.

Expoziția a fost realizată de Arhivele Naționale ale României și Asociația „Dar Development”, fiind găzduită cu sprijinul directorului liceului, prof. Vasile Schipor, și al directorului adjunct, prof. Ionel-Cristinel Puha.