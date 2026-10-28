Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” din Vatra Dornei a găzduit recent schimbul de experiență internațional „Emoții care ne unesc”, desfășurat în cadrul proiectului transfrontalier „Grădinița și familia – parteneri în lumea emoțiilor copilăriei”. Întâlnirea a reunit cadre didactice din România și Republica Moldova, în jurul unor preocupări comune: educația emoțională a preșcolarilor și colaborarea cu familia.

Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea prof. Maria Todereanu, inspector școlar pentru educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, cu implicarea directoarelor celor trei instituții partenere: prof. Roxana Manoliu, de la GPN Obcini, Suceava, prof. Emilia Circeie, de la GPP „Albă ca Zăpada” Vatra Dornei, precum și prof. Diana Bradul, de la Grădinița-Creșă Nr. 3 „Ghiocel” din Strășeni. Alături de acestea s-au implicat prof. Angela Anton, cadru didactic la grădinița din Strășeni, și echipele participante.

Sub genericul „Toamna ne adună, emoțiile ne unesc”, programul a început cu activități dedicate preșcolarilor.

„Emoții care ne unesc” – schimb de experiență internațional la Vatra Dornei

Prof. Anișoara-Gabriela Bereholschi, de la GPP „Albă ca Zăpada”, a coordonat activitatea integrată „Întâmplări cu arici”, care a cuprins povestea aricilor Ghimpișor și Ghimpișică, observarea animalului și activitatea plastică „Ariciul fericit”.

Prof. Ionela-Alexandra Bidiliță, de la GPP „Scufița Roșie”, a propus „Inima Toamnei – Mandala Emoțiilor Mele” și jocul muzical „Simfonia Emoțiilor de Toamnă”.

Preșcolarii de la GPP „Bamby” au completat programul cu poezii, cântece și mișcare scenică, în momentul „De vorbă cu toamna”.

„Emoții care ne unesc” – schimb de experiență internațional la Vatra Dornei

Poveștile, muzica și lucrul cu materiale din natură au oferit exemple practice prin care copiii pot fi încurajați să își exprime emoțiile și să coopereze. Relația cu părinții a fost apoi discutată în cadrul workshopului „Dincolo de poarta grădiniței – construim împreună punți de încredere”.

Cadrele didactice au împărtășit experiențe privind comunicarea cu familia, participarea părinților la viața grădiniței și sprijinul oferit copiilor.

Programul a inclus o vizită la Primăria Municipiului Vatra Dornei, unde participanții au fost primiți de reprezentanții administrației locale, inclusiv primarul Marius Rîpan, ocazie cu care au vizitat Sala Oglinzilor. Oaspeții au descoperit și o parte din patrimoniul stațiunii, la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”.

În încheiere, participanții au discutat despre experiențele zilei și continuarea parteneriatului. Întâlnirea a consolidat legăturile dintre cele trei grădinițe și a oferit idei pentru activități prin care familia și cadrele didactice să răspundă împreună nevoilor copiilor.