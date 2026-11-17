Ziua Mondială a Prematurității, marcată pe 15 noiembrie, a fost celebrată în secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava într-o atmosferă plină de emoție, cu îmbrățișări și lacrimi de bucurie. Medicii, asistentele, părinții și copiii născuți înainte de termen s-au reunit pentru a celebra viața și reușitele medicale care au transformat începuturi fragile în povești de succes.

Cu decorațiuni în nuanțe de mov, culoarea simbol a prematurității, cu baloane și un panou cu fotografii și mesaje de mulțumire, echipa medicală a întâmpinat foști pacienți, de la bebeluși de câteva luni până la adolescenți, care au revenit în locul în care au primit prima șansă la viață.

Printre cei prezenți s-au numărat și copii ale căror evoluții impresionează prin forță și determinare. Medicul pediatru Maricela Cobuz a rememorat două cazuri care ilustrează atât devotamentul cadrelor medicale, cât și puterea acestor copii. „Dintre copiii prezenți (cu acordul familiei) vă prezint pe Eduard Vasile, 1.000 g, un băiat perfect, născut la ora 00.00, de Revelion, când eram de gardă. Acum are 14 ani, dorește să devină pilot, este un premiant și un luptător. Îi urăm succes. O altă luptătoare este Abigail, 730 g, o fetiță a cărei mamă a stat din prima zi cu ea și până a plecat acasă. Felicitări celor implicați: părinți, cadre medicale și, mai ales, micilor luptători!”.

Recunoștința a venit și din partea colegilor de breaslă care au trăit această experiență din postura de părinți. Medicul oncolog Natalia Morogai a participat la eveniment alături de gemenii săi, născuți prematur, transmițând un mesaj emoționant întregului colectiv. „Azi am sărbătorit Ziua Prematurului la Spitalul Județean Suceava, împreună cu gemenii mei. Au venit pe lume mai devreme decât îi așteptam, iar azi, privindu-i cum se joacă împreună, m-am gândit la cât de mici erau și la oamenii care au avut grijă de ei atunci. Mulțumesc din suflet întregii echipe a secției de Neonatologie! Prin grija cu care îi îngrijiți pe cei mici și prin vorbele bune pe care le găsiți pentru părinți, faceți lupta fiecărei familii mai ușoară. Pentru noi a contat enorm”, a transmis dr. Morogai.

Poveștile părinților care au stat săptămâni în șir lângă incubatoare au completat tabloul zilei. Iuliana Sîrbu, mama unor gemeni născuți prematur, a mulțumit și ea public medicilor și asistentelor care i-au vegheat copiii timp de aproape șapte săptămâni: „Astăzi sărbătorim Ziua Prematurității. Sărbătorim micii luptători și marile victorii ale celor fără de care poate prea puțini ar ajunge astăzi aici. Mulțumim doamnei doctor Dana Murariu și întregului colectiv de medici ai Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava, împreună cu întreaga echipă de asistente de terapie intensivă neonatală. 16.06.2025, ziua în care am făcut cunoștință cu această echipă atât de dedicată micilor luptători. 1.260 g și 1.290 g… niște omuleți ce au cunoscut lumea mult prea devreme, dar care au beneficiat de atâta grijă și îngrijire, în cele 48 de zile de internare, încât începutul lor în viață a fost mult mai ușor și atent pregătit. Astăzi sărbătorim minunile din viața noastră și toate minunile ce au ajuns prea repede pe lume. Din nou, mulțumim întregii echipe de neonatologie! Datorită vouă, astăzi, brațele noastre sunt mai pline”.

Aparatura performantă de terapie intensivă neonatală de la maternitatea din Suceava, empatia, răbdarea și legătura strânsă dintre medici și familii permit ca lupta pentru fiecare gram câștigat să aibă succes.

Menționăm că la spitalul clinic din Suceava, numărul nașterilor premature este între 210 și peste 320 de cazuri pe an, iar rata de supraviețuire depășește 90%. De exemplu, anul trecut, la maternitatea din Suceava s-au născut 212 copii prematuri, iar în acest an, până la 31 octombrie, au fost 162 de prematuri. Medicii subliniază constant că o parte dintre nașterile premature pot fi prevenite prin monitorizarea atentă a sarcinii și prin controale prenatale regulate la medicul de familie și la medicul obstetrician.