Performanță remarcabilă pentru Eliza Miruna Tudose, din Câmpulung Moldovenesc, absolventă a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, care a fost admisă pe locul al II-lea la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, Facultatea de Management Aeronautic, specializarea Controlor trafic aerian.

La Testul de Verificare a Cunoștințelor (TVC), susținut în vederea admiterii în instituțiile militare de învățământ superior din țară, Eliza a obținut media 10, numărându-se printre cei doar 21 de absolvenți care au reușit această performanță. De asemenea, cu media de repartiție 9,84, tânăra s-a clasat pe locul al III-lea în clasamentul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Privind în urmă la cei patru ani petrecuți în colegiul militar, Eliza spune că această alegere i-a schimbat viața și a ajutat-o să se descopere.

„Liceul militar a fost o alegere spontană și voi rămâne cu ideea că nu ai cum să-l înțelegi pe deplin până nu trăiești această experiență. M-a disciplinat, mi-a deschis ochii și m-a ajutat să mă înțeleg mai bine ca persoană. Dar, dincolo de toate, esența liceului militar a fost colectivul. După patru ani am realizat că sunt rezultatul tuturor oamenilor din jurul meu – familia, colegii, profesorii, comandanții și toți cei de la care am avut ceva de învățat. Nu există persoană de la care să nu fi preluat o lecție valoroasă. Asta este ceea ce contează cu adevărat și mă face să știu că am făcut alegerea corectă. De acum privesc înainte cu mândrie la drumul care mă așteaptă. Mulțumesc tuturor pentru amintirile și lecțiile pe care mi le-ați oferit și vă doresc mult succes în continuare!”, a mărturisit absolventa.

Eliza Miruna Tudose, din Câmpulung Moldovenesc, admisă a doua la specializarea Controlor trafic aerian, la Brașov

Parcursul său de excepție a început încă din gimnaziu. Eliza Miruna Tudose a absolvit Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc în anul 2022, obținând media 10 la Evaluarea Națională. În același an, a fost admisă prima, cu media 10, la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, unde și-a confirmat, pe parcursul celor patru ani de studiu, rezultatele deosebite.

Prin performanțele obținute și prin admiterea la una dintre cele mai competitive specializări militare, Eliza Miruna Tudose demonstrează că perseverența, disciplina și seriozitatea pot deschide drumul către excelență, continuând un parcurs academic și militar de excepție.