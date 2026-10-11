Învățământ preuniversitar

Elisabeta Filimon, șefa de promoție de la „Hurmuzachi” Rădăuți, premiată cu 5.000 de lei pentru rezultatul de la admiterea la Medicină Iași

Elisabeta Filimon, absolventa din Rădăuți cu 10 la bac, recompensată cu 5.000 de lei pentru rezultatul de la admiterea la Medicină Iași
Elisabeta Filimon, absolventa din Rădăuți cu 10 la bac, recompensată cu 5.000 de lei pentru rezultatul de la admiterea la Medicină Iași

Elisabeta Filimon, șefa de promoție 2026 a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”, a fost recompensată cu Bursa de excelență Dr. Tibeică Silvia-Niculina și Iordan Marcel, în valoare de 5000 lei, acordată anual de clinica dr. Tibeică, elevului sau elevei din municipiul Rădăuți care obține cea mai mare medie de admitere, de la specializarea medicină generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași.

De asemenea, recent, Elisabeta a fost recompensată tot cu suma de 5 000 de lei de către Ministerul Educației pentru media 10 obținută la examenul de bacalaureat, cu suma de 1.000 de lei pentru obținerea titulaturii de șef de promoție și cu sumele de câte 100 de lei pentru obținerea premiilor „I.G. Sbiera” și „Ernst Rudolf Neubauer” de către parteneri sponsori ai colegiului.

„Felicitări, Elisabeta, pentru toate premiile posibile obținute anul acesta în cadrul colegiului:

  • Premiul <I.G. SBIERA> – acordat elevilor care obțin media 10 la sfârșitul anului școlar (2025-2026);
  • Premiul <EUDOXIU HURMUZACHI> – acordat șefului de promoție (2022-2026);
  • Premiul <ERNST EUDOL NEUBAUER> – acordat elevilor care obținut primele 10 medii la examenul de Bacalaureat (media 10, poziția 1 în ierarhie);
  • Premiul <HEINRICH KLAUSER> – acordat ultimilor 10 absolvenți care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat!

Un bilanț de excepție, care prefigurează un parcurs academic și o carieră profesională remarcabile!

Mult succes, Elisabeta, suntem onorați și mândri că ești produsul colegiului nostru, un produs <marca Hurmuzachi>!”, au transmis reprezentanții colegiului.

EliElisabeta Filimon, șefa de promoție de la „Hurmuzachi” Rădăuți, premiată cu 5.000 de lei pentru rezultatul de la admiterea la Medicină Iași
EliElisabeta Filimon, șefa de promoție de la „Hurmuzachi” Rădăuți, premiată cu 5.000 de lei pentru rezultatul de la admiterea la Medicină Iași

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