Elevul sucevean Alexandru Ioan Dumitriu, un tânăr talentat de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, a câștigat recent trofeul ediției emisiunii „Vedeta Familiei”, difuzată la TVR 1, și s-a calificat în Sezonul Campionilor, care va avea loc în primăvară.

Alexandru este elev în clasa a IV-a și studiază vioara. În paralel, urmează cursuri de canto cu profesoara Cosmina Mandiuc-Palade. Tânărul a demonstrat că pasiunea, munca susținută și pregătirea profesionistă pot conduce la performanță și la rezultate extraordinare.

„Suntem extrem de mândri de Alexandru, de talentul, ambiția și munca lui. Un rezultat minunat, în spatele căruia stau multă pregătire, un repertoriu ales cu grijă și momente artistice construite cu atenție până la cel mai mic detaliu”, a transmis prof. Cosmina Mandiuc-Palade.

Suceveanca Irina Fusa, fostă campioană „Vedeta Familiei”, a oferit și ea un moment special în cadrul emisiunii. De asemenea, Matei Dumitriu, fratele lui Alexandru, a avut curajul să urce pe scenă și, cu emoție și naturalețe, și-a susținut fratele.

Elevul sucevean Alexandru Dumitriu a câștigat trofeul ediției „Vedeta Familiei”, la TVR 1

Susținere

Succesul lui Alexandru Dumitriu se datorează, în mare măsură, și implicării prof. de canto și pian Cosmina Mandiuc-Palade, care a contribuit la realizarea unor momente artistice deosebite, prin creativitate, inspirație și atenția acordată fiecărui detaliu. În spatele fiecărei apariții de succes se află ore întregi de muncă, alegeri inspirate și o pregătire realizată cu pasiune și profesionalism.

Nu în ultimul rând, merită felicitați părinții lui Alexandru pentru susținerea, încrederea și implicarea necondiționată.

Un rol important în pregătirea momentelor artistice l-au avut și coregrafa Paula Mitru Nicolae, precum și membrii trupei Dinamic, pentru implicare, energie și contribuția la realizarea unor momente spectaculoase.

Juriul concursului a fost format din Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Sanda Ladoși, care i-au transmis micului concurent sucevean aprecieri și încurajări, „contribuind la crearea unei atmosfere pline de emoție și experiențe constructive”.

Întreaga echipă TVR 1 a fost alături de concurenții acestei ediții, de la prezentatoarea Florina Constantinescu și compozitorul Mihai Alexandru, până la producătoarea Monica Mihai, care le-a oferit micilor artiști o experiență extraordinară.

Elevul sucevean Alexandru Dumitriu a câștigat trofeul ediției „Vedeta Familiei”, la TVR 1