Elevii suceveni duc șase proiecte de voluntariat la etapa națională a competiției SNAC

Șase proiecte de voluntariat vor reprezenta Suceava la etapa națională a competiției din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

Evaluarea și selecția acestora s-a realizat luni, 2 noiembrie, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, evenimentul fiind organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și coordonat de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare.

La această ediție au fost înscrise 81 de proiecte, care au evidențiat diversitatea inițiativelor de voluntariat, implicarea elevilor și a cadrelor didactice, precum și parteneriatele dezvoltate între școli și comunitățile locale.

Evaluarea proiectelor a fost realizată cu sprijinul a 20 de evaluatori.

În urma acesteia, 22 de proiecte au fost premiate, iar șase vor merge la etapa superioară:

„Sus avem inimile” – Clubul Copiilor Gura Humorului; coordonator: prof. Radu Mariana

„Sufletul pridvorului – Speranța și fapta bună” – Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, coordonatori: prof. dr. Aurica Daneliuc Lăcrămioara și prof. Elisabeta Marici;

„Împreună să dăruim zâmbete” – Școala Gimnazială Zvoriștea, coordonator: prof. Agavriloaie Beatrice Luminița – Premiul I;

„Home Alone Christmas” – Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, coordonator prof. Pauliuc Anamaria;

„Împreună pentru un viitor mai bun” – Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coordonatori: prof. Marusac Elena-Octavia și prof. Moroșan Ancuța Florentina;

„Aripi de speranță” – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, coordonator: prof. Loredana Puiu.

Programul evenimentului a inclus și un moment artistic susținut de elevii Colegiului Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, care au adus în atenția participanților frumusețea portului popular și valorile tradiției bucovinene.

Cele 81 de proiecte înscrise demonstrează că voluntariatul reprezintă o importantă experiență de învățare și formare, prin care elevii își dezvoltă empatia, responsabilitatea, spiritul civic și capacitatea de a se implica activ în viața comunității.