Elevii spun „nu” uniformei obligatorii și îndeamnă colegii să vină luni îmbrăcați în negru: „Educația nu se repară la croitorie!”

Consiliul Național al Elevilor (CNE), organizație reprezentativă a acestora, protestează față de introducerea uniformei școlare obligatorii și îndeamnă elevii să vină îmbrăcați în negru la școală pe 28 septembrie.

Proiectul de lege care impune această obligație a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților, cameră decizională, iar CNE avertizează că elevii nu au fost invitați deloc la consultări pe această temă.

„Educația nu se repară la croitorie”, transmit elevii, care menționează că „pe 28 septembrie alegem împreună ce purtăm pentru a ne apăra dreptul de a alege”.

”Senatul a adoptat de curând proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Național al Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui.

Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, subliniază CNE.

Elevii explică faptul că într-un sistem de învățământ în care accesul la educație depinde încă de posibilitățile financiare ale familiei și de localitatea în care un copil se naște, uniforma obligatorie nu poate ține locul unor măsuri care să reducă aceste diferențe.

Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă, spune CNE, și nu pleacă din școală odată cu el, diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă, iar apartenența și disciplina nu se pot coase pe rever.

„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați.

Ne-am exprimat opoziția, am explicat de ce uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și am cerut să fim ascultați. Proiectul a trecut însă de Senat, iar acum urmează votul decisiv în Camera Deputaților.

Pe 28 septembrie alegem să purtăm aceeași culoare pentru a ne apăra dreptul de a alege pe viitor.

Negrul va fi un semn de solidaritate asumat voluntar. Fiecare elev poate participa în propriul stil, cu hainele pe care le are deja, inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru.

(…) Pe 28 septembrie, venim în negru pentru a arăta că nu acceptăm să fim lăsați în afara discuției”, mai îndeamnă reprezentanții elevilor.

Aceștia mai solicită Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, să respingă propunerea privind introducerea uniformei școlare obligatorii și să asigure consultarea reală a elevilor. Elevii cer ca prioritățile legislative să pornească de la nevoile celor care învață în școlile din România: sprijin pentru participarea la educație, condiții decente de studiu, siguranță și acces la consiliere.