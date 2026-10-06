Elevii sireteni, pe podium la competiția de proiecte tehnologice Hackathon CODE Kids

Parcul Științific și Tehnologic „East European Border” din Siret a găzduit ediția din acest an a competiției de proiecte tehnologice pentru elevi Hackathon CODE Kids, un eveniment organizat de fundația Progress. Competiția a transformat ideile ingenioase ale copiilor în proiecte reale și funcționale de robotică, capabile să rezolve probleme din viața de zi cu zi.

La concursul de la Siret au participat cinci echipe de elevi din județele Neamț și Suceava. Regulamentul a fost elaborat astfel încât să testeze abilitățile tehnice, creativitatea și spiritul de echipă sub presiune. Participanții au avut la dispoziție doar trei ore pentru a asambla și programa, direct la fața locului, un proiect complet funcțional. Tema competiției a fost trasă la sorți, provocându-i pe micii programatori să dezvolte soluții tehnologice axate pe îmbunătățirea calității vieții și a sănătății. Pentru a transforma conceptele în realitate, elevii s-au folosit de kituri de dezvoltare hardware Arduino, materiale simple de construcție, documentare în timp real pe internet și de instrumente avansate de inteligență artificială (IA).

Elevii de clubul local din Siret, coordonați pe bază de voluntariat de Alina Mandiuc, au obținut un onorant loc 2 pe podium, ceea ce i-a calificat pentru etapa națională din această toamnă. Tinerii programatori din Siret vor reprezenta comunitatea la Târgul Național de Știință CODE Kids, programat să se desfășoare la București în luna noiembrie. Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a transmis public felicitări elevilor coordonați de Alina Mandiuc și le-a urat succes în etapa următoare.

Găzduirea acestui concurs de inovație tehnologică demonstrează importanța Parcului Științific și Tehnologic „East European Border” Siret. Dezvoltat printr-o inițiativă finanțată prin Programul Operațional Regional (POR), în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, parcul a fost gândit tocmai pentru a susține transferul tehnologic și inovația. Axat pe domenii de specializare inteligentă precum tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), bioeconomie și eco-nano-tehnologii, acest ecosistem oferă infrastructura și dotările necesare pentru inovație, de la laboratoare dedicate cercetării universitare, până la spații folosite ca rampă de lansare pentru competiții de programare precum CODE Kids.