Învățământ preuniversitar

Elevii și preșcolarii s-au reîntors la cursuri, în cel de-al doilea modul al anului școlar

Elevii și preșcolarii s-au reîntors la cursuri, în cel de-al doilea modul al anului școlar
Elevii și preșcolarii s-au reîntors la cursuri, în cel de-al doilea modul al anului școlar

Prima vacanță a acestui an școlar s-a încheiat, elevii și preșcolarii reîntorcându-se în clase luni, 2 noiembrie.

Pentru aceștia a început cel de-al doilea modul al acestui an școlar, care se întinde până marți, 22 decembrie.

În acest interval, vor mai fi și alte zile libere: 30 noiembrie – Sfântul Andrei, într-o zi de luni, și 1 Decembrie, Ziua Națională, într-o zi de marți.

Următoarea vacanță este cea aferentă sărbătorilor de iarnă, de două săptămâni jumătate, de pe 23 decembrie 2026 până pe 10 ianuarie 2027.

Modulul 3 este programat de luni, 11 ianuarie, până vineri, 12 februarie 2027, urmat de vacanța mobilă/de schi (15-21 februarie 2027)

Modulul 4 se desfășoară în intervalul 22 februarie – 23 aprilie 2027, iar modulul 5, de pe 5 mai până pe 18 iunie 2027.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.

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