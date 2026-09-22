Elevii se pot înscrie într-un program de mentorat în cercetare matematică inițiat de profesorul sucevean Daniel Onofrei

Elevii de liceu din județul Suceava, dar și din întreaga țară, au ocazia să participe la un program selectiv de mentorat în cercetare matematică, inițiat de profesorul sucevean Daniel Onofrei, cadru universitar la Universitatea din Houston, Statele Unite ale Americii. Conform profesorului Onofrei, programul, intitulat „Castalia Junior Research”, este destinat liceenilor pasionați de matematică și interesați să descopere modul în care aceasta poate fi folosită pentru înțelegerea și modelarea unor probleme din lumea reală.

„Castalia Junior Research” este realizat împreună cu profesorul Ionel Popescu, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București și cercetător la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române.

Program inițiat de un profesor sucevean, cu experiență academică în SUA

Pentru elevii suceveni interesați de matematică și cercetare, programul reprezintă o oportunitate de a lucra, încă din timpul liceului, într-un cadru apropiat de cel universitar, alături de mentori cu experiență academică.

Profesorul doctor în matematică Daniel Onofrei, originar din Suceava, își desfășoară activitatea din anul 2011 la prestigioasa Universitate din Houston, unde este specializat în matematică aplicată.

Are o experiență de peste două decenii în mediul universitar american și este cunoscut pentru activitatea sa de cercetare în domeniul matematicii aplicate.

În cadrul proiectului „Castalia Junior Research”, Daniel Onofrei colaborează cu profesorul Ionel Popescu, absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București, unde este în prezent profesor și director al departamentului de matematică. Ionel Popescu și-a continuat studiile doctorale la Massachusetts Institute of Technology (MIT), în perioada 2000–2004, iar după mai mulți ani de activitate universitară în Statele Unite s-a întors în România.

Ce este „Castalia Junior Research”

„Castalia Junior Research” este un program academic online, adresat elevilor de liceu cu potențial ridicat, curiozitate și un interes puternic pentru matematică.

Programul urmărește să îi familiarizeze pe liceeni cu modul de lucru din cercetarea matematică. Elevii vor porni de la formularea unor probleme reale și construirea unor modele matematice, urmând apoi să aprofundeze întrebările de cercetare și, pentru cei care ajung în etapa finală, să realizeze propriul proiect.

Potrivit informațiilor prezentate de prof.univ.dr. Daniel Onofrei, participanții lucrează săptămânal cu mentori universitari și avansează printr-un proces de selecție, de la fundamentele modelării matematice până la cercetare.

Fiecare etapă se încheie cu un raport individual, iar elevii care ajung în etapa „Elite” vor pregăti inclusiv un poster și o prezentare digitală a proiectului lor.

”Programul este complementar curriculei clasice și promovează matematica ca modalitate de formulare a problemelor de interes, propunând strategii de gândire și de abordare pentru modelare și înțelegere a soluțiilor”, a declarat pentru Monitorul de Suceava profesorul Onofrei, care consideră că ”matematica nu este doar o sumă de tehnici de calcul, ea este mai degrabă un limbaj al naturii, un vehicul care ne poate ajuta să discernem mai ușor între bine și rău, să dezvoltăm o elasticitate la ieșirea din zona de confort și să putem recunoaște și promova frumosul”.

Cele trei etape ale programului

Prima etapă, „Castalia Curious”, se desfășoară pe parcursul a 8 săptămâni și este dedicată formulării matematice a unor probleme reale, selectării ipotezelor și construirii primelor modele.

„Castalia Explorer” (12 săptămâni) este etapa în care elevii calificați vor aprofunda întrebările matematice identificate și vor realiza un topical review al literaturii relevante pentru tema studiată.

În etapa finală, „Castalia Elite” (12 săptămâni), elevii calificați vor desfășura un proiect de cercetare matematică, care va fi prezentat sub forma unui raport, poster și prezentare în fața unui juriu academic independent.

Când se fac înscrierile

Pentru prima ediție a programului, termenul-limită pentru înscriere este 30 noiembrie 2026. Evaluarea candidaților și interviurile sunt programate în perioada 1–18 decembrie 2026, iar programul va începe efectiv pe 16 ianuarie 2027.

La finalul programului, în luna august 2027, va avea loc o miniconferință la Universitatea din București, unde participanții își vor putea prezenta rezultatele.

Astfel, liceenii suceveni care sunt pasionați de matematică și își doresc să facă primii pași spre cercetare au posibilitatea de a se înscrie într-un proiect academic coordonat de un profesor sucevean cu o amplă experiență universitară internațională.

Detalii despre program și procedura de înscriere sunt disponibile pe castalia.reachatlyceum.com, iar informații suplimentare pot fi solicitate la adresa admissions@reachatlyceum.com.