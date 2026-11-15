Elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, implicați în campania de prevenire a violenței și abuzurilor

Prevenirea violenței și a abuzurilor asupra copiilor și tinerilor începe prin informare, educație și implicare. Pornind de la această convingere, elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni au participat vineri, 13 noiembrie 2026, la o serie de activități educative organizate în cadrul campaniei „19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”.

Acțiunile au urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra pericolelor la care pot fi expuși copiii și adolescenții, dezvoltarea comportamentelor preventive și promovarea respectului și a relațiilor bazate pe încredere și nonviolență.

Pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a, activitatea a fost susținută de Mihai Moisoiu, ofițer, psiholog și inspector de specialitate în cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) – Centrul Regional Suceava.

În cadrul întâlnirii, elevii au primit informații despre traficul de persoane, modalitățile prin care tinerii pot deveni victime ale exploatării, consumul de substanțe interzise și legătura dintre aceste fenomene și violență. Discuțiile au pus accentul pe identificarea semnalelor de alarmă, recunoașterea situațiilor periculoase și importanța solicitării ajutorului înainte ca lucrurile să ia o turnură gravă.

Prin exemple și dialog direct cu specialistul invitat, adolescenții au fost încurajați să gândească critic, să analizeze oportunitățile care li se oferă și să nu se lase atrași de promisiuni înșelătoare, prietenii aparent sincere sau propuneri care le-ar putea pune în pericol siguranța.

Un obiectiv important al întâlnirii a fost dezvoltarea responsabilității personale și a capacității de a lua decizii informate. Elevilor li s-a reamintit că au dreptul să spună „NU”, să ceară sprijin și să aleagă întotdeauna ceea ce le protejează demnitatea și integritatea.

Conducerea școlii a adresat mulțumiri reprezentantului ANITP – Centrul Regional Suceava pentru disponibilitate, profesionalismul și implicarea în educarea și protejarea tinerilor, subliniind valoarea colaborării dintre instituțiile de învățământ, familie și specialiștii din domeniu.

Respectul începe cu fiecare dintre noi

Tot vineri, elevii clasei a V-a A, îndrumați de profesoarele Georgeta Grigorescu și Cristina Crăciun, s-au alăturat campaniei printr-o activitate interactivă, desfășurată sub mesajul „Alege respectul, respinge violența!”. Atelierul a fost dedicat înțelegerii respectului, empatiei și siguranței în mediul școlar și în afara acestuia.

Activitatea a debutat cu exercițiul „Oglinda mea”, prin care fiecare copil și-a realizat propria oglindă, descoperindu-și calitățile și reflectând asupra lucrurilor care îl fac unic și valoros. Exercițiul de autocunoaștere a transmis un mesaj important: respectul față de ceilalți începe cu respectul față de sine.

A urmat o prezentare interactivă, în cadrul căreia elevii au descoperit ce înseamnă violența și care sunt principalele sale forme. Prin discuții adaptate vârstei lor, copiii au învățat să recunoască manifestările comportamentelor abuzive și să înțeleagă efectele pe care acestea le pot avea asupra celor implicați.

Un alt moment al atelierului l-a constituit studiul de caz, în care elevii au analizat o situație concretă, identificând cauzele și consecințele comportamentelor agresive și căutând soluții bazate pe comunicare, înțelegere și empatie.

Activitatea s-a încheiat cu exercițiul „Așa DA / Așa NU”, prin care copiii au diferențiat comportamentele sănătoase, bazate pe prietenie, sprijin și respect, de cele care provoacă suferință și afectează relațiile dintre colegi.

Educația și prevenția, responsabilitate comună

Cele două activități au demonstrat că educația pentru siguranță și prevenirea violenței trebuie să înceapă de la vârste fragede și să continue prin dialog permanent între elevi, profesori, părinți și instituțiile specializate. Fie că este vorba despre traficul de persoane, consumul de droguri, agresiunea fizică sau verbală, copiii trebuie să învețe să identifice pericolele, să își cunoască drepturile și să aibă curajul de a cere ajutor.

Mesajul transmis de elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni este unul simplu, dar esențial: „Un copil informat este un copil mai bine protejat, iar respectul, bunătatea și comunicarea reprezintă cele mai importante instrumente în construirea unui mediu sigur pentru toți”.