Grija față de mediul înconjurător nu se învață doar din manuale, ci mai ales prin puterea exemplului.

Pornind de la această idee, preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Verești s-au alăturat campaniei „Let’s Do It, Romania!”, participând la o amplă acțiune de ecologizare desfășurată în zona Pieței Agroalimentare Verești.

La activitate au participat copii de toate vârstele, de la preșcolari și elevi ai claselor primare până la elevi din ciclul gimnazial, care, alături de cadrele didactice, au strâns deșeurile din zonă și au contribuit la păstrarea curățeniei în comunitatea din care fac parte.

Dincolo de sacii cu deșeuri adunați, activitatea a avut însă o importantă dimensiune educativă.

Elevii școlii din Verești au ieșit la curățenie în Piața Agroalimentară

„Copiii au putut înțelege că protejarea mediului nu este doar responsabilitatea autorităților sau a organizațiilor de profil, ci începe cu fiecare dintre noi: cu hârtia pe care alegem să nu o aruncăm pe jos, cu locul pe care îl lăsăm curat în urma noastră și cu respectul pe care îl arătăm spațiului în care trăim, au spus reprezentanții școlii.

Participarea copiilor de vârste diferite a transformat acțiunea și într-o lecție de solidaritate. Cei mici au lucrat alături de cei mari, iar pentru câteva ore curățenia, responsabilitatea și spiritul civic au devenit o lecție predată în afara sălii de clasă.

„Uneori, educația începe cu o carte deschisă pe bancă. Alteori, începe cu o pereche de mănuși, un sac pentru deșeuri și un copil care înțelege că locul în care trăiește merită să fie protejat.

Prin participarea la Let’s Do It, Romania!, copiii Școlii Gimnaziale Verești au demonstrat că schimbările mari pot începe din gesturi mici și că grija pentru natură se învață cel mai bine atunci când este transformată în faptă”, au mai spus cei de la Școala Verești.

Elevii școlii din Verești au ieșit la curățenie în Piața Agroalimentară