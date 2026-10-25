Elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, față în față cu oportunitățile unei cariere militare

Viitorul profesional începe cu întrebări, curiozitate și dorința de a descoperi noi oportunități. Pentru tineri, alegerea unei cariere reprezintă una dintre deciziile importante ale vieții, iar accesul la informații corecte și relevante poate contribui la conturarea unui drum profesional în acord cu propriile interese, aptitudini și aspirații.

În acest spirit, joi, 22 octombrie 2026, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au participat la o activitate de informare și orientare profesională, desfășurată în cadrul programului național „Săptămâna verde”, în colaborare cu reprezentanții Centrului Militar Județean Suceava – Biroul Informare-Recrutare.

Întâlnirea le-a oferit elevilor prilejul de a descoperi noi perspective asupra viitorului profesional și de a se familiariza cu oportunitățile pe care le oferă cariera militară. Reprezentanții Centrului Militar Județean Suceava le-au prezentat informații despre oferta educațională și profesională a Ministerului Apărării Naționale, instituțiile de învățământ militar, avantajele și responsabilitățile specifice acestui domeniu, precum și condițiile, etapele și criteriile de recrutare și selecție.

Dincolo de informațiile prezentate, activitatea a reprezentat o oportunitate de dialog și de explorare a unor posibile trasee profesionale. Elevii au avut ocazia să înțeleagă mai bine ce presupune o carieră în domeniul militar și să reflecteze asupra aptitudinilor, valorilor și motivațiilor care îi pot îndruma în alegerea unei profesii.

Implicarea Centrului Militar Județean Suceava în activitățile de informare și orientare profesională va continua și în perioada următoare. Astfel, în intervalul noiembrie 2026 – martie 2027, personalul Centrului va organiza campanii de informare adresate tuturor elevilor claselor a VIII-a din județul Suceava. Aceste demersuri vor contribui la familiarizarea elevilor cu oportunitățile educaționale și profesionale oferite de instituțiile militare, la clarificarea etapelor de recrutare și selecție, precum și la sprijinirea acestora în procesul de alegere a unui traseu profesional potrivit propriilor aptitudini și aspirații.

Orientarea profesională ocupă un loc important în formarea tinerilor, deoarece îi ajută să își descopere potențialul, să își clarifice obiectivele și să privească spre viitor cu mai multă încredere. Prin întâlnirile cu specialiști din diferite domenii, elevii își pot lărgi orizontul de cunoaștere, pot identifica noi oportunități și pot înțelege mai bine responsabilitățile pe care le presupune fiecare alegere profesională.

Desfășurată în cadrul programului național „Săptămâna verde”, activitatea a completat experiențele de învățare ale elevilor printr-o abordare practică, apropiată de realitățile vieții profesionale. Astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea unei perspective responsabile asupra viitorului și la formarea unor tineri informați, capabili să ia decizii în concordanță cu propriile aspirații.