Elevii eminescieni – parte din aventura europeană Erasmus+ „Digital GreEnglish”

Patru elevi suceveni au reprezentat Colegiul Național „Mihai Eminescu” în cea de-a treia mobilitate internațională a proiectului Erasmus+ „Digital GreEnglish”, desfășurată în perioada 26–30 octombrie, în Alicante, Spania.

Mara Dîrjoancă, Nicolae Hlade, Iasmina Negoescu și Alexandra Savin au participat la o săptămână de activități educaționale, culturale și interculturale, alături de elevi și profesori din Polonia, Turcia, Croația, Lituania și Spania, gazda mobilității fiind școala „IES Playa San Juan”, din Alicante.

Proiectul Erasmus+ nr. 2025-1-PL01-KA220-SCH-000354863, promovează educația pentru sustenabilitate, dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice, precum și colaborarea între tinerii europeni.

Programul mobilității a debutat într-o atmosferă care a celebrat diversitatea culturală și valorile cooperării europene. Participanții au explorat particularitățile geografice și naturale ale regiunii Alicante, printr-o vizită în zona naturală „La Marjal”, unde au învățat despre importanța protejării ecosistemelor și a biodiversității.

Experiența educațională a continuat cu vizite în Elche, unde elevii au vizitat celebrul muzeu al palmierului și au descoperit patrimoniul cultural al orașului, printre care centrul istoric, statuia „Dama de Elche”, Bazilica Santa Maria. În Santa Pola, explorarea farului și a Parcului Natural Salinas le-a oferit ocazia de a înțelege mai bine relația dintre caracteristicile geografice, mediul natural și activitățile comunităților locale.

În satul montan Guadalest, elevii au participat la o vânătoare de comori digitală pe teme culturale. Activitatea a îmbinat explorarea patrimoniului local cu utilizarea tehnologiei, stimulând creativitatea, comunicarea, gândirea critică și spiritul de echipă. Itinerarul a continuat în Villajoyosa, localitate reprezentativă pentru tradițiile pescărești de pe Costa Blanca, și cu o vizită la fabrica de ciocolată Valor, unde participanții au descoperit modul în care tradiția, calitatea și inovația contribuie la succesul unei afaceri locale.

Dimensiunea practică și creativă a proiectului s-a evidențiat și prin atelierele de lucru, prezentările elevilor și activitățile dedicate biodiversității. Un moment special l-a constituit atelierul de cianotipie, coordonat de un expert universitar, prin care participanții au explorat, într-o manieră artistică și interdisciplinară, frumusețea naturii și posibilitățile de valorificare creativă a elementelor naturale.

Ultima zi a mobilității a reunit prezentările rezultatelor activităților, un atelier dedicat inovației și creativității, descoperirea unor produse de mobilitate inovatoare și ceremonia de închidere. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un concurs fotografic, un prânz festiv cu tradiționala paella spaniolă și un concert susținut de o formație locală a profesorilor – RESSENROCK.

Dincolo de diversitatea activităților și a locurilor vizitate, mobilitatea din Alicante a reprezentat o oportunitate valoroasă de dezvoltare personală și profesională pentru elevii participanți. Interacțiunea cu tineri din alte sisteme educaționale, comunicarea într-un context internațional, experiența familiilor gazdă și colaborarea în echipe multiculturale au contribuit la dezvoltarea autonomiei, a competențelor lingvistice și digitale, a responsabilității față de mediu și a spiritului european.

Prin participarea la proiectul Erasmus+ „Digital GreEnglish”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava își reafirmă deschiderea către cooperarea internațională și preocuparea pentru o educație modernă, conectată la provocările societății contemporane.

Erasmus+ demonstrează, încă o dată, că învățarea depășește granițele sălii de clasă, iar experiențele împărtășite construiesc nu doar competențe, ci și punți de prietenie și înțelegere între tinerii Europei.

Prof.Irina Melisch

Prof.Tinela Nastasi

Prof.Cristina Șerban