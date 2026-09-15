Pentru unii elevi din județ, drumul spre școală începe în fiecare dimineață cu o problemă: cum ajung la cursuri.

La Solca, elevii navetiști au rămas, din această lună, fără microbuzul școlar, după ce vechiul autoturism, de aproape două decenii, a fost casat pentru că nu mai era sigur pentru pasageri.

La Panaci, situația nu este cu mult mai bună: două microbuze fabricate în 2007 și 2008 asigură în continuare transportul elevilor, deși sunt uzate și se defectează foarte des.

La Solca, elevii navetiști nu mai au microbuz

Elevii navetiști de la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” din Solca nu mai beneficiază, începând din acest an școlar, de transport cu microbuzul școlar.

Mașina pe care școala o avea era veche de aproape 20 de ani și ajunsese într-o stare avansată de uzură. Potrivit reprezentanților unității, microbuzul se defecta frecvent și depășise de mult termenul la care ar fi trebuit casat.

Problema este că, în acest moment, unitatea nu dispune de un alt microbuz care să preia transportul elevilor.

Reprezentanții liceului spun că ar fi nevoie de cel puțin trei microbuze pentru a asigura transportul elevilor de la domiciliu la școală și retur.

În principal, este vorba despre elevi din Botoșana, Comănești, Cacica, Humoreni și Solca, care, de la începutul anului școlar, trebuie să găsească soluții pe cont propriu pentru a ajunge la cursuri.

Elevii din Solca au rămas fără microbuz școlar. La Panaci, transportul se face cu mașini vechi de aproape 20 de ani

Cei mai mulți sunt aduși de părinți cu mașinile personale. Au fost și situații, în câteva zile, când șoferul școlii i-a dus pe elevi la școală cu mașina sa.

Pentru elevii din zona Arbore, situația este diferită. Aceștia folosesc cursele operatorului de transport Tarsin, ale căror trasee au fost licitate, iar contravaloarea abonamentelor este ulterior decontată.

Conducerea liceului susține că a transmis mai multe adrese către Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, solicitând sprijin pentru rezolvarea problemei. Deocamdată, unitatea așteaptă soluții pentru transportul elevilor.

La Panaci, microbuzele au 18, respectiv 19 ani

O situație dificilă este și la Panaci, unde aproximativ 80% dintre elevii unității de învățământ sunt navetiști.

Transportul acestora este asigurat cu două microbuze școlare uzate, depășite, fabricate în 2007, respectiv 2008. Zilnic, acestea parcurg distanțe considerabile pentru a aduce preșcolarii și elevii la școală din localități precum Glodu, aflat la limita cu județul Harghita, Catrinari, Drăgoiasa, Coverca și Dârmoxa.

Elevii din Solca au rămas fără microbuz școlar. La Panaci, transportul se face cu mașini vechi de aproape 20 de ani

Vechimea mașinilor își spune însă cuvântul. Potrivit conducerii unității, la cele două microbuze apar periodic defecțiuni, ceea ce îngreunează transportul elevilor.

„Categoric avem nevoie de două microbuze noi, mai ales în condițiile în care elevii vin de la distanțe mari. Mai mult, acestea sunt supraaglomerate și neadaptate pentru copiii de grădiniță”, au transmis reprezentanții unității.

Problemele privind transportul școlar de la Solca și Panaci nu sunt noi. E o situație recurentă cu care se confruntă multe școli din județ. Sunt prea puține microbuze școlare care asigură zilnic deplasarea elevilor de acasă la școală, iar o parte dintre acestea sunt uzate și au depășit termenul de casare.