Sub deviza „Nu lăsa grija pentru mediu să ia vacanță. Mai târziu vei regreta!”, în cadrul programului „Săptămâna verde”, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost organizată o amplă activitate de reciclare ce a implicat 15 dintre clasele de liceu și gimnaziu.

Această acțiune de promovare a unor comportamente prietenoase cu mediul înconjurător a avut drept scop colectarea și reciclarea de mase plastice/PET-uri, hârtie/carton, precum și obiecte electrice și electrocasnice.

Activitatea s-a desfășurat sub forma unui concurs între clasele participante și a fost coordonată de responsabilul Eco-Școala, prof. Nicoleta Mitrofan, alături de organizatorii: director prof. Adrian-Nicolae Puiu și director adjunct prof. Luminița Lăzărescu, avându-i ca colaboratori pe prof. Cezar Vlonga și bibliotecar Andreea Ciobara. Acțiunea a beneficiat de sprijinul cadrelor didactice responsabile de clase, al personalului didactic-auxiliar și nedidactic al școlii, precum și al părinților și al comunității.

Elevii din Rădăuți au strâns peste 4,5 tone de deșeuri reciclabile într-un concurs între clase

Competiția dintre clase a fost una extrem de entuziastă, mai ales că premiile puse la dispoziție de firma SC ROTMAC-ECO SRL (care a asigurat și suportul logistic) au fost deosebit de consistente.

Mobilizarea a fost una excepțională, în final strângându-se o cantitate impresionantă de 4.541 kg de deșeuri reciclabile.

Topul claselor câștigătoare:

Liceu:

Locul I: Clasa a X-a C (prof. Adrian Bodnărescu) – 1.521 kg

Locul II: Clasa a X-a B (prof. Mirela Chelba) – 511 kg

Locul al III-lea: Clasa a IX-a E (prof. Dragoș Popescu) – 489 kg

Elevii din Rădăuți au strâns peste 4,5 tone de deșeuri reciclabile într-un concurs între clase

Gimnaziu:

Locul I: Clasa a V-a (prof. Paula Haiura): 279,5 kg

Locul II: Clasa a VII-a (prof. Angelica Popovici): 150 kg

Locul al III-lea: Clasa a VI-a (prof. Alexandra Chifan): 93 kg

„Felicitări tuturor elevilor, cadrelor didactice și tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a acestei acțiuni de succes! Împreună dovedim că ne pasă de mediul în care trăim!”, au transmis organizatorii.