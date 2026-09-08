Învățământ preuniversitar

Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar

Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar

Porțile Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava s-au redeschis luni, 7 septembrie, într-o atmosferă plină de emoție, bucurie și entuziasm.

Prima zi a fost un moment special pentru întreaga comunitate educațională: de la preșcolarii din grupele mici ale grădiniței colegiului, până la elevii din clasele pregătitoare, clasele a V-a și clasele a IX-a, pentru care începe o nouă etapă a parcursului educațional.

Un moment deosebit al festivității l-a constituit recompensarea elevilor care au obținut premii la concursuri și olimpiade naționale, performanțe care confirmă valoarea, munca și perseverența elevilor. Distincțiile au fost oferite de către Asociația Părinților “Per Aspera Ad Astra”, prin președinta asociației, Gabriela Constantinescu.

Au fost evidențiați și elevii care fac parte din Consiliul Școlar al Elevilor, precum și voluntarii liceului, implicați activ în proiecte, activități și inițiative care îmbogățesc viața liceului.

„Prin implicarea lor, aceștia transformă ideile în acțiuni și contribuie, zi de zi, la construirea unui colegiu în care elevii nu sunt doar beneficiarii educației, ci și parteneri activi în viața școlii”, au transmis reprezentanții liceului.

Alături de elevi și profesori a fost și comisarul-șef de poliție Bogdan Onuțu, șeful Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a cărui prezență a subliniat importanța unui mediu educațional sigur și responsabil.

Sub îndrumarea echipei manageriale, formată din director, prof. dr. Silvia Corina Nuțu, director adjunct, prof. dr. Anamaria Popescu, și consilier educativ, prof. Berinceanu Alexandra, colegiul pornește într-un nou an școlar cu aceeași dorință de a transforma educația în performanță.

Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar
Elevii de top ai Colegiului „Mihai Eminescu”, premiați la începutul anului școlar

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