Elevii de la „Petru Rareș” se pregătesc de distracție, la Balul Bobocilor. Invitat special e Mario Fresh

Elevii Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru organizarea Balului bobocilor din acest an, programat pentru 5 noiembrie, la Conacul Domnesc.

Ținutele au fost deja alese, bobocii selectați, iar pentru momentele artistice care vor antrena publicul se fac ultimele repetiții.

Tema spectacolului din acest an este „The voices of the opera”, iar Mario Fresh este artistul invitat de organizatori să-i distreze pe adolescenți.

Moderatori ai evenimentului sunt Galan Diana și Fetcu David.

În cursa pentru titlurile de Miss și Mister CNPRSV 2026 intră 20 de boboci, astfel:

Perechea 1: Mocanu TeodorMihnea și Văzdoagă Sonia Maria

Perechea 2: Cabiniuc Arthur și Anton Maya

Perechea 3: Grigoraș Edward și Drumen Evelina

Perechea 4: Aniculaesei Ștefan și Mitrofan Maria Luiza

Perechea 5: Măntăluță Ionuț și Curic Teodora

Perechea 6: Domnar Silviu și Hostiuc Ioana-Miruna

Perechea 7: Mechetei DavidAlexandru și Morariu Carla

Perechea 8: Ioan Alexandra Onuțu și Ioan Ciprian

Perechea 9: Postolache Călin și Mihai Alexia-Maria

Perechea 10: Ichim Alexandru-Gabriel și Pandelea Ema.

De asemenea, programul evenimentului este unul bogat cu circa 40 de momente, printre care dans, scenete, Qwan Ki Do, folk, magie, muzică și câteva evemente surpriză.

Organizarea evenimentului presupune multă muncă din partea elevilor din clasele a XII-a, care, prin tradiție, au datoria de a organiza ca la carte sărbătoarea în cinstea colegilor lor nou veniți. Munca nu este ușoară, iar organizatorii își dau toată silința pentru ca liceul lor să se remarce prin cel mai frumos spectacol.