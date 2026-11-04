Elevii de la „Petru Rareș” se pregătesc de distracție, la Balul Bobocilor. Invitat special e Mario Fresh

Elevii Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru organizarea Balului bobocilor din acest an, programat pentru 5 noiembrie, la Conacul Domnesc.
Ținutele au fost deja alese, bobocii selectați, iar pentru momentele artistice care vor antrena publicul se fac ultimele repetiții.
Tema spectacolului din acest an este „The voices of the opera”, iar Mario Fresh este artistul invitat de organizatori să-i distreze pe adolescenți.
Moderatori ai evenimentului sunt Galan Diana și Fetcu David.
În cursa pentru titlurile de Miss și Mister CNPRSV 2026 intră 20 de boboci, astfel:
- Perechea 1: Mocanu TeodorMihnea și Văzdoagă Sonia Maria
- Perechea 2: Cabiniuc Arthur și Anton Maya
- Perechea 3: Grigoraș Edward și Drumen Evelina
- Perechea 4: Aniculaesei Ștefan și Mitrofan Maria Luiza
- Perechea 5: Măntăluță Ionuț și Curic Teodora
- Perechea 6: Domnar Silviu și Hostiuc Ioana-Miruna
- Perechea 7: Mechetei DavidAlexandru și Morariu Carla
- Perechea 8: Ioan Alexandra Onuțu și Ioan Ciprian
- Perechea 9: Postolache Călin și Mihai Alexia-Maria
- Perechea 10: Ichim Alexandru-Gabriel și Pandelea Ema.
De asemenea, programul evenimentului este unul bogat cu circa 40 de momente, printre care dans, scenete, Qwan Ki Do, folk, magie, muzică și câteva evemente surpriză.
Organizarea evenimentului presupune multă muncă din partea elevilor din clasele a XII-a, care, prin tradiție, au datoria de a organiza ca la carte sărbătoarea în cinstea colegilor lor nou veniți. Munca nu este ușoară, iar organizatorii își dau toată silința pentru ca liceul lor să se remarce prin cel mai frumos spectacol.