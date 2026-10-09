Elevii de clasa a IX-a, fără manuale tipărite la o lună de la începerea școlii

Elevii din clasa a IX-a, prima generație care învăța după o programă nouă, nu au manuale tipărite nici la o lună de la începerea anului școlar.

În lipsa lor, în această perioadă, profesorii au fost nevoiți să se adapteze și să folosească fișe de lucru, manuale online sau alte resurse.

Însă nici manualele digitale nu au fost o soluție sigură. Nu fiecare elev are laptop sau tabletă, nu toate școlile au acces bun la internet.

Referitor la lipsa manualelor de la clasa a IX-a, ministrul Educației, universitarul sucevean Mihai Dimian, a subliniat că această problemă este în curs de rezolvare, însă pentru nouă discipline procedurile vor întârzia.

„Am aprobat, prin ordin de ministru, manualele școlare pentru clasa a IX-a declarate câștigătoare în urma licitațiilor, pentru 63 de discipline.

Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații, iar procedura va putea continua după soluționarea acestora.

Prin efortul celor implicați, durata acestei proceduri de achiziție a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni.

Le mulțumesc pentru această activitate, desfășurată inclusiv în perioade de weekend și vacanțe, pentru a duce la bun sfârșit, cât mai repede și cât mai bine, etapele care au depins de noi”, spune ministrul.

Dimian spune că știe și înțelege nemulțumirile și criticile legate de întârzierea manualelor, dar, cunoscând munca depusă în ultimele șapte luni, nu are ce să le reproșeze colegilor implicați pentru această perioadă.

Oficialul a mai completat că, pentru a sprijini elevii și profesorii de clasa a IX-a la acest început de an școlar, au fost elaborate și puse la dispoziție o serie de materiale-suport, fiind, de asemenea, disponibile și manualele anterioare, al căror conținut acoperă parțial programele actuale.

Pentru anul școlar următor, încep procedurile de pe acum

Dimian spune că pentru clasa a X-a, a solicitat pregătirea documentației pentru procedura de achiziție până la finalul acestei luni, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027.

„Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, a declarat ministrul.

Legea învățământului preuniversitar prevede că elevii din învățământul de stat beneficiază gratuit de manuale școlare.

Manualele sunt fi adaptate în funcție de profil, specializare și numărul de ore.