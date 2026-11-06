Elevii Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți au celebrat Halloween-ul printr-un concurs inedit

Colegiul „Andronic Motrescu” din Rădăuți a organizat „Halloween – Creativity Contest”, eveniment dedicat culturii, civilizației și expresiei artistice din spațiul anglo-saxon. Acesta a reunit elevi din clasele a IX-a A Filologie- intensiv engleză, a IX-a B Științe sociale- intensiv germană și a XI-a A Filologie, oferindu-le un cadru dinamic de exprimare non-formală.

Coordonat de reprezentanți ai catedrelor de limba română și de limbi străine (prof. Ciobîcă Paula Tamara, prof. Laurus Adia, prof. Sfințițchi Nicoleta, prof. Coroamă Viorica, prof. Tatar Anca, prof. Grijincu Cristina și prof. Cazan Alexandru) — proiectul și-a propus nu doar stimularea competențelor lingvistice în limba engleză, ci și valorificarea talentului plastic și cultivarea unei clare conștiințe ecologice în rândul tinerilor.

În deschiderea evenimentului, elevii clasei a XI-a A (profil Filologie) au realizat o incursiune culturală deosebit de interesantă, prezentând semnificația profundă a sărbătorii de Halloween în universul anglo-saxon, dincolo de aspectul său strict comercial.

Atmosfera specifică a fost creată de amenajarea unei expoziții pline de originalitate cu lucrările plastice ale elevilor, completată de lectura celor mai reușite povestiri și de momentul cel mai așteptat al zilei: parada costumelor Eco. Elevii au demonstrat că grija pentru mediu se îmbină perfect cu creativitatea, realizându-și costumele integral sau parțial din materiale reciclabile.

Evaluarea complexă a creațiilor a fost asigurată de un juriu mixt, alcătuit din cadre didactice și reprezentanți ai elevilor. Prezidat de doamna profesor doctor Ciobîcă Paula-Tamara, juriul i-a avut în componență pe prof. Coroamă Viorica, prof. Tatar Anca, precum și pe elevii Ungureanu Mario, Lazurcă Emanuel, Ionesi Irina și Embrișcă Denisa.

În urma deliberărilor, clasamentul pe secțiuni a arătat astfel:

Secțiunea Creative Writing (Scriere creativă în limba engleză): Premiul I: Rusu Alexandra Premiul al II-lea: Abass Iasmina Premiul al III-lea: Pascariu Elisabeta Mențiuni: Cărpuș Amelia, Babalean Sebastian, Schipor Eliza

Secțiunea Artistic Creativity (Desene și Postere tematice): Premiul I: Zincă Sofia Premiul al II-lea: Cărpuș Amelia Premiul al III-lea: Dabîcă Tabita, Vasileniuc Ionela, Lungu Larisa, Olar Bianca și Hrițcan Maria Mențiune: Babalean Sebastian

Secțiunea Costume Parade (The Best Eco Halloween Costume): Premiul I: Racolță Valentina Premiul al II-lea: Mihăilă Erin și Hanțari Anamaria Premiul al III-lea: Costea Alexandra și Dumitrescu Andrei



Câștigătorii au fost recompensați cu premii în diplome și cărți.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă plină de entuziasm, dovadă a faptului că învățarea limbilor străine și educația ecologică pot prinde formă prin cele mai atractive și creative metode.

Referitor la impactul pedagogic al acestei activități, doamna prof. dr. Ciobîcă Paula-Tamara, președintele juriului– a declarat: „Prin intermediul acestui proiect, am urmărit să convertim un element de cultură populară într-un instrument pedagogic eficient. Ne-a bucurat în mod deosebit rigoarea științifică a elevilor de la profilul Filologie, care au deschis evenimentul, dar și maturitatea reflectată în eseurile de scriere creativă și în abordarea ecologică a costumelor. Într-o societate contemporană axată pe consum, capacitatea tinerilor de a genera valoare estetică din materiale reciclabile și de a exprima nuanțat mesaje complexe în limba engleză demonstrează că actul educațional își atinge obiectivele de formare a unor competențe transversale, esențiale pentru viitorul lor academic.”