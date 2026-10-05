Elevi suceveni, în prim-plan la Festivalul „Ziua Zâmbetului de Copil”

Trofee, premii și invitații la festivaluri naționale și internaționale pentru elevii suceveni, la cea de-a XVI-a ediție a competiției Festivalul „Ziua Zâmbetului de Copil” de la Piatra Neamț. Tinerii suceveni au confirmat, și în acest an, nivelul ridicat de pregătire artistică, obținând rezultate remarcabile la Festivalul „Ziua Zâmbetului de Copil”, desfășurat în perioada 3–4 octombrie 2026, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț.

Copiii pregătiți de profesorii Gabriela Morar, Andrei Morar, Sorin Filip, Lăcrămioara Tîrnoveanu și Cătălina Tătărușanu (profesori care contribuie, prin profesionalism, răbdare și dedicare, la formarea acestor copii) au reușit să se remarce prin talent, expresivitate și seriozitate, revenind acasă cu trofee importante, premii și invitații la evenimente artistice din țară și din străinătate.

La fel de importantă este susținerea familiilor. În spatele fiecărei evoluții pe scenă se află părinți care investesc timp, energie și încredere în pasiunea copiilor lor.

Rezultate

La secțiunea Muzică Ușoară, rezultatele au fost deosebite. David Avasilcăi, 12 ani, a cucerit Trofeul Secțiunii Muzică Ușoară, precum și Premiul Radio Iași. Alexandra Toderaș, 11 ani, a obținut Trofeul Junior Smile Day, în timp ce Edward Burghele, 8 ani, și Miriam Zlei, 8 ani, au fost recompensați cu câte un Trofeu Mini Smile Day.

Alte rezultate importante au fost obținute de Ilaria Tanasă, 6 ani, care a câștigat Trofeul Categoriei, de Andra Ciobaniuc, 9 ani, și Medeea Ursachi, 11 ani, care au obținut Premiul I, precum și de Antonia Mitocaru, 11 ani, recompensată cu Premiul II.

Și la secțiunea Muzică Populară, reprezentanții Sucevei au avut o evoluție apreciată de juriu. Alexandra Toderaș a câștigat Trofeul Categoriei, iar Patrik Covali, 9 ani, și Nicholas Toderaș, 12 ani, au obținut Premiul II.

Performanțele obținute la Piatra Neamț au deschis pentru mai mulți dintre tinerii artiști și noi oportunități de afirmare. David Avasilcăi, Alexandra Toderaș, Miriam Zlei, Andra Ciobaniuc și Ilaria Tanasă au primit invitații la Festivalul Euro Music Vision, care va avea loc la București, în perioada 27–29 noiembrie 2026.

De asemenea, Ilaria Tanasă, Miriam Zlei și Edward Burghele au fost invitați să participe, în 2027, la Festivalul Città di Uta, din Sardinia, Italia, o oportunitate importantă pentru acești copii de a-și continua experiența artistică și de a evolua pe scene internaționale.

O tradiție construită de trei generații de copii

Un moment emoționant al festivalului a fost Gala Laureaților, unde Patricia Timofte, elevă a Romantic Art Music, a revenit pe scena competiției în calitate de câștigătoare a Marelui Trofeu al ediției precedente.

Patricia a susținut un recital în fața publicului și a participanților din acest an, revenind astfel pe scena pe care, cu un an în urmă, reușea să obțină cea mai importantă distincție a festivalului.

Performanța ei vine după un alt succes important al unei eleve sucevene. În urmă cu doi ani, Marele Trofeu al Festivalului „Ziua Zâmbetului de Copil” era câștigat de Sara Tîrnoveanu, tot din cadrul Romantic Art Music.

Astfel, ediția din acest an marchează al treilea an consecutiv în care tinerii artiști suceveni se află în prim-planul festivalului: Marele Trofeu câștigat de Sara Tîrnoveanu, urmat de succesul Patriciei Timofte și, în acest an, de o nouă serie de trofee, premii și invitații naționale și internaționale.

Sunt trei ediții consecutive, trei generații de copii și aceeași dorință de a transforma pasiunea pentru muzică în performanță.

„Dincolo de trofee, pentru mine cea mai mare bucurie este să văd cum acești copii cresc de la un concurs la altul, capătă încredere și învață să își depășească emoțiile. Rezultatele de la Piatra Neamț sunt importante, dar și mai important este parcursul lor. Fiecare premiu este construit prin foarte multă muncă, repetiții, perseverență și, mai ales, prin curajul copiilor de a urca pe scenă și de a se exprima prin muzică. Faptul că, timp de trei ani consecutivi, avem copii care se întorc de la acest festival cu rezultate atât de frumoase ne onorează și ne motivează să continuăm să investim în formarea lor artistică”, a declarat prof. Mihaela Gabriela Morar.

Pentru copiii suceveni, participarea la „Ziua Zâmbetului de Copil” înseamnă și o experiență care le oferă posibilitatea de a se întâlni cu alți tineri talentați, de a primi confirmarea muncii depuse și, mai ales, de a câștiga experiența și încrederea necesare pentru următoarele etape ale parcursului artistic.