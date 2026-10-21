Asociația REI-Reper Etnocultural Identitar a organizat recent vernisajul expoziției de fotografie ,,Rădăcini bucovinene, perspective europene – Contopirea cu natura”, un eveniment dedicat celebrării Zilelor Erasmus 2026, găzduit în Sala Albă a Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți.

Fotografiile expuse surprind momente petrecute de tineri în mijlocul naturii, detalii ale mediului înconjurător și perspective personale asupra relației dintre om și natură. Alături de acestea, vizitatorii pot descoperi imagini realizate în cadrul proiectului Erasmus+ ,,aMUSED by Amalfi Coast” din Italia, care păstrează vie amintirea experiențelor și a conexiunilor create în context european.

La eveniment au fost prezenți elevii și tinerii autori ai fotografiilor, care au împărtășit, prin imaginile și ramele realizate din materiale naturale și reciclate, propria perspectivă asupra naturii, reprezentanți ai Muzeului Etnografic din Rădăuți, reprezentantul administrației publice locale, Constantin-Cristinel Hrițcan, administratorul public al municipiului Rădăuți, cadre didactice și elevi ai Școlii Gimnaziale „Regina Elisabeta” din Rădăuți, instituție implicată, la rândul său, în organizarea de proiecte Erasmus+, voluntari ai Asociației REI și membri ai comunității rădăuțene. Prezența acestora a evidențiat interesul comunității locale pentru inițiativele care promovează educația, dialogul intercultural, implicarea tinerilor și cooperarea europeană.

Elevi și tineri autori de fotografie au expus la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți

Mesajul transmis de Vincenzo Sannino, președinte ACARBIO Costiera Amalfitana, a avut un impact semnificativ asupra audienței, stârnind interesul și emoția celor prezenți, evidențiind în același timp importanța demersului realizat în organizarea expoziției: ,,De pe Coasta Amalfi, din Italia, dorim să transmitem cele mai calde salutări tuturor celor care participă la expoziția <Rădăcini bucovinene, perspective europene – Contopirea cu natura> și care sărbătoresc Zilele Erasmus în România. Noi, cei de la ACARBIO, suntem cu adevărat bucuroși și mândri să vedem că o experiență împărtășită în cadrul proiectului nostru Erasmus+ <aMUSEd by Amalfi Coast> a depășit granițele Italiei și a inspirat un demers nou într-o altă comunitate europeană. Pentru noi, despre asta este vorba, în esență, în cooperarea europeană: să aducem oamenii împreună, să împărtășim experiențe și idei și să vedem cum aceste întâlniri pot evolua în ceva semnificativ, chiar și mult timp după încheierea unui proiect”.

Elevi și tineri autori de fotografie au expus la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți

Dr. Viviana-Maria Huțuleac, specialist PR și comunicare, a transmis că, prin această inițiativă, patrimoniul natural și cultural al Bucovinei se întâlnește cu experiențele și perspectivele europene într-un demers care promovează creativitatea, identitatea culturală, responsabilitatea față de mediu și cooperarea internațională.

Organizată de Asociația REI – Reper Etnocultural Identitar, în parteneriat cu ACARBIO Costiera Amalfitana din Italia, expoziția poate fi vizitată până pe 15 noiembrie 2026, la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți. Accesul publicului este gratuit.

Elevi și tineri autori de fotografie au expus la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți