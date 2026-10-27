Elevi și studenți, în dialog cu judecători, procurori, avocați, executori judecătorești și specialiști de la probațiune

Elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava şi studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au participat în cursul zilei de luni, 26 octombrie, la un dialog inedit și interesant.

Întâlnirea a avut loc la Palatul de Justiție din Suceava și a marcat Ziua Europeană a Justiţiei Civile, celebrată anual la 25 octombrie.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instanţelor, parchetelor, poliţiei, avocaturii, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti şi serviciului de probaţiune care au prezentat profesiile pe care le exercită şi locul acestora în sistemul judiciar, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a privi domeniul juridic în ansamblu.

Judecarea unei cauze, activitatea de urmărire penală, apărarea drepturilor, executarea hotărârilor şi probaţiunea presupun atribuţii distincte, iar cunoaşterea lor este relevantă atât pentru alegerea unei cariere, cât şi pentru înţelegerea modului în care funcţionează justiţia.

Pentru studenţi, contactul cu practicienii a oferit un context profesional noţiunilor studiate la facultate.

Pentru liceeni, a fost o ocazie de a explora domeniul dreptului înaintea alegerii unui traseu universitar.

Tribunalul Suceava a fost reprezentat la acest eveniment de judecătorul Cătălin Brânză, preşedintele Tribunalului Suceava, judecătoarea Corina Oana Nistor-Mateiciuc, vicepreşedintele Tribunalului Suceava, judecătoarea Bianca Roxana Iesenciuc, de la Secţia Penală a Tribunalului Suceava, judecătoarea Dana Maria Halici, de la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Suceava, Ilie Popescu, grefier șef Secţia I-a Civilă şi Mihaela Ungureanu, consilier pentru informaţii publice în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice.

Au mai participat Eduard Ştefan Jilavu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Laurian Constantin Ostaficiuc, decan al Baroului de Avocați Suceava, Răzvan Viorescu, prodecan al Baroului de Avocați Suceava, conferenţiar universitar doctor Liana Teodora Pascariu, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Marius Georgel Sarmis Cîmpulungeanu, preşedinte al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Suceava, Anca Nicoară, şef serviciu în cadrul Serviciului de Probaţiune Suceava, comisarul-şef Ionuţ Epureanu, adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, şi Cristian Macsim, secretar general al Colegiului Consilierilor Juridici Suceava.

”Prin astfel de iniţiative, ne propunem să încurajăm educaţia juridică, să facilităm accesul publicului la informaţii despre activitatea instanţelor şi să promovăm o mai bună înţelegere a rolului justiţiei într-o societate democratică”, au transmis reprezentanții Tribunalului Suceava.