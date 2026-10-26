Elevi și profesori din Verești au sprijinit o familie din comună a cărei casă a ars într-un incendiu

Elevii, părinții și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Verești s-au mobilizat pentru sprijinirea familiei Hanganu din satul Hancea, comuna Verești, a cărei locuință a fost grav afectată de un incendiu în luna octombrie.

Vineri, 23 octombrie 2026, școala a organizat un târg de toamnă caritabil, în cadrul proiectului umanitar „Împreună pentru familia Hanganu”.

Inițiativa a pornit din dorința de a ajuta o familie aflată într-o situație dificilă, două dintre fiicele acesteia fiind eleve la Școala Gimnazială Verești. Proiectul a inclus o campanie de strângere de fonduri și organizarea târgului, oferind comunității posibilitatea de a contribui la refacerea locuinței.

Mesele cu produse pregătite pentru târg au reunit eforturile copiilor, părinților și profesorilor. Potrivit organizatorilor, fondurile colectate vor fi folosite pentru achiziționarea materialelor de construcții necesare pentru a-i oferi familiei Hanganu un nou cămin.

Sprijinul material a ajuns și la alte familii din comunitate. Alimentele, fructele, legumele și borcanele cu bunătăți strânse la târg au fost donate către patru familii din comuna Verești, printre care și familia Hanganu.

La nivelul unității de învățământ, proiectul a fost coordonat de directorul Sanda-Mariana Turturean, consilierul educativ Mirela-Maria Gavriliuc și secretarul Adriana Blaga. Activitățile desfășurate la nivelul claselor și grupelor au fost coordonate de cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Organizatorii au mulțumit tuturor celor care s-au implicat, evidențiind mobilizarea celor mai mici dintre copii și a educatoarelor, contribuția părinților, a cadrelor didactice si tuturor elevilor implicați. Totodată, aceștia au subliniat importanța transparenței în gestionarea fondurilor colectate.

„Dincolo de ajutorul financiar și material, activitatea a avut și o dimensiune educativă: copiii au învățat, prin participare directă, ce înseamnă solidaritatea și responsabilitatea față de cei aflați în dificultate. Târgul Scolii Gimnaziale Verești a transformat astfel o întâlnire a comunității școlare într-un sprijin concret pentru oamenii care au nevoie de ajutor”, au transmis organizatorii.