Patru elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Andrea-Maria Juravle, Albert-Gabriel Puiu și Raisa-Elena Vîntu (toți din clasa a XI-a E), precum și Diana-Elena Rotaru (clasa a X-a D), au participat, la finele săptămânii trecute, la cea de-a X-a ediție a conferinței „Model Parliament”, o simulare academică a Parlamentului României.

Participarea s-a încheiat cu un rezultat bun pentru Albert-Gabriel Puiu, care a obținut mențiune scrisă, clasându-se pe locul al II-lea în rândul elevilor din Comisia pentru Apărare.

Evenimentul, organizat de EU Civitas, s-a desfășurat la Facultatea Creștină „Dimitrie Cantemir” și la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, reunind elevi din întreaga țară.

În cadrul conferinței, participanții au reprezentat diverse personalități politice contemporane și au luat parte la ședințe de plen și la activități în comisii de specialitate, precum Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Afaceri Externe.

Elevi rădăuțeni, în rol de parlamentari, la București

Aceștia au dezbătut teme legislative, au formulat propuneri de amendamente, au negociat alianțe între partide și au căutat soluții comune pentru probleme complexe, precum procedura de staționare a trupelor străine pe teritoriul României sau cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii Europene.

Dincolo de experiența academică, conferința a reprezentat o oportunitate valoroasă de dezvoltare a unor competențe esențiale: vorbitul în public, cunoașterea procedurilor instituționale, argumentarea, negocierea și capacitatea de a lua decizii sub presiune.

„Felicităm elevii pentru inițiativa de a participa la astfel de activități, precum și pentru contribuția la consolidarea prestigiului colegiului în peisajul educațional național!”, au transmis reprezentanții școlii.

Elevi rădăuțeni, în rol de parlamentari, la București

Elevi rădăuțeni, în rol de parlamentari, la București