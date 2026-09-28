Elevi în negru, în mai multe școli din județ, ca formă de protest față de uniformele obligatorii

Elevi din mai multe școli sucevene au organizat luni, 28 septembrie, un protest împotriva uniformelor școlare, direct în sălile de clasă.

Aceștia au venit îmbrăcați la cursuri în negru, răspunzând astfel apelului lansat săptămâna trecută de Consiliul Național al Elevilor, structură reprezentativă care subliniază că nu a fost consultată la dezbaterile privind ținuta obligatorie.

Fotografii cu grupuri mai mari sau mai mici de elevi îmbrăcați în negru s-au viralizat rapid pe paginile de socializare, pe grupurile lor etc.

Acțiunea vine în timp ce proiectul privind uniformele obligatorii se află în procedură parlamentară, iar inițiativa este contestată de mai multe structuri de reprezentare a elevilor.

„Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată. (…)

Într-un sistem de învățământ în care accesul la educație depinde încă de posibilitățile financiare ale familiei și de localitatea în care un copil se naște, uniforma obligatorie nu poate ține locul unor măsuri care să reducă aceste diferențe.

Bullyingul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el, diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă, iar apartenența și disciplina nu se pot coase pe rever”, menționează Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Suceava.

Reprezentanții CJE menționează că nu sunt împotriva unor norme vestimentare decente și adecvate mediului școlar.

„Nu suntem împotriva unei ținute decente la școală. Suntem împotriva transformării acesteia într-o obligație care nu rezolvă problemele pentru care este justificată. Iar pe 28 septembrie alegem să purtăm aceeași culoare tocmai pentru a arăta diferența dintre uniformizare și solidaritate: nu ni se impune să fim la fel, ci alegem împreună să transmitem un mesaj”, declară reprezentanții CJE Suceava.