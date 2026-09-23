Elevi ai Colegiului „Spiru Haret”, în Germania, la o competiție dedicată cercetării și inovării

Elevii Colegiului National de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Teodora Moroșan și Vasile Mîndrilă, reprezintă România în Kiel, Germania, unde participă la etapa internațională a EUCYS – European Union Contest for Young Scientists, una dintre competițiile europene dedicate tinerilor pasionați de cercetare și inovare.

Evenimentul se desfășoară între 22 și 27 septembrie.

Proiectul prezentat de Teodora și Vasile, „Apex Cardio” pornește de la o problemă importantă: accesul dificil la monitorizarea continuă a sănătății cardiovasculare.

„Într-o societate în care tehnologia evoluează rapid, cei doi au căutat o soluție care să răspundă unei nevoi reale”, explică aceștia.

Apex Cardio este un sistem portabil de monitorizare EKG, conceput pentru a fi compact, accesibil și intuitiv, astfel încât monitorizarea activității cardiace să poată fi mai ușor integrată în viața de zi cu zi.

Elevii au fost pregătiți de profesoarele Chiteala Roxana și Tănase Dumitrița, iar în Germania sunt însoțiți de universitarul sucevean Dan Milici.

„Participarea la EUCYS le oferă oportunitatea de a-și prezenta ideea în fața unei comunități internaționale de tineri cercetători, de a face schimb de experiență și de a descoperi noi perspective în domeniul științei și inovării.

Suntem mândri de munca și rezultatele lor și ne bucurăm că, prin pasiune, creativitate și perseverență, Teodora și Vasile reprezintă cu cinste colegiul și România în cadrul acestei competiții”, au transmis reprezentanții liceului sucevean.