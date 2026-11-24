Suceveanca Sara Natalia Tîrnoveanu, în vârstă de 12 ani, a câștigat recent Marele Trofeu al Festivalului Național de Muzică Lira 2026. Cea de-a XIV-a ediție a festivalului s-a desfășurat în perioada 19–22 noiembrie 2026, la Centrul Multifuncțional din Baia Sprie, județul Maramureș. Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Artist pentru Artă și Societatea Ring Arte Media, alături de Primăria Orașului Baia Sprie.

Sara a concurat duminică, 22 noiembrie, la secțiunea Muzică ușoară vocală, categoria 12 ani, interpretând piesa „Copilărie fără război”, semnată de Nicolae Caragea și Diana Culic.

Momentul său artistic a impresionat întreaga comisie de jurizare, care i-a acordat punctajul maxim. Cu media 10, tânăra interpretă a câștigat mai întâi distincția „Lira Grupei” și a fost nominalizată pentru cea mai importantă distincție a competiției.

Eleva Sara Tîrnoveanu a câștigat Marele Trofeu Lira, ediția a XIV-a. A fost singura concurentă cu punctaj maxim

Fiind singura concurentă din întregul festival care a obținut media 10, eleva a fost desemnată câștigătoarea Marelui Trofeu Lira 2026. Juriul concursului, secțiunea Muzică ușoară, a fost compus din: Ozana Barabancea – președinta juriului, Nicola, Analia Selis și Florian Mătăsaru.

Festivitatea de premiere a avut loc duminică seara, iar Marele Trofeu i-a fost înmânat de către Ozana Barabancea, președinta juriului secțiunii Muzică ușoară.

„Suntem nespus de mândri de această reușită! Este un rezultat care confirmă talentul Sarei, dar și munca, seriozitatea și perseverența cu care își construiește parcursul artistic. Fiecare apariție pe scenă înseamnă o nouă etapă în evoluția sa și ne bucurăm că emoția transmisă prin muzică a ajuns din nou la inimile juriului și ale publicului”, a declarat prof. Mihaela Gabriela Morar, coordonatoarea Sarei, care transmite mulțumiri către Nicolae Caragea și Diana Culic pentru piesa „Copilărie fără război”, care a cucerit din nou inimile prin mesajul și sensibilitatea sa.