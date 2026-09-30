La doar 14 ani, Beatrice Ecaterina Tcaciuc, elevă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, continuă seria performanțelor remarcabile în competițiile muzicale naționale și internaționale. Recent, tânăra a reprezentat România la cea de-a XXIV-a ediție a prestigiosului Pop Music Contest „Silver Yantra”, desfășurat în perioada 24–28 septembrie 2026, la Veliko Tarnovo, Bulgaria.

Selectată în urma preselecțiilor, Beatrice a concurat alături de peste 80 de participanți din mai multe țări, într-o competiție evaluată de un juriu internațional. Concursul s-a desfășurat în două runde, concurenții având de interpretat o piesă în limba maternă și una internațională.

Pentru această competiție, Beatrice a pregătit piesele „România” și „The Code”, iar prestația sa a fost apreciată de juriu, care i-a acordat unul dintre premiile importante ale festivalului: Trofeul pentru cea mai complexă prestație.

Momentul din gala laureaților a fost unul cu totul special pentru tânăra artistă. La solicitarea juriului, Beatrice a revenit pe scenă cu piesa „România”, reușind să transmită emoție publicului și să primească aplauzele celor prezenți.

„A fost o mare onoare și o mare bucurie să cânt România într-o țară străină și să mă bucur de aplauzele și aprecierea publicului și juriului”, a transmis Beatrice după revenirea în țară.

Eleva Beatrice Tcaciuc, din nou pe podium la un prestigios festival internațional de muzică din Bulgaria

Un an 2026 plin de trofee

Performanța de la Veliko Tarnovo vine după un an 2026 deosebit de bogat în rezultate pentru Beatrice Tcaciuc. Tânăra artistă a mai cucerit în acest an Trofeul Festivalului „Ursulețul de Aur” de la Baia Mare, Trofeul Festivalului Internațional „Sunetul Talentelor” de la Suceava, precum și Trofeul Radio România Brașov, în cadrul Festivalului „Voce de Radio 4”.

Rezultatele obținute confirmă parcursul ascendent al unei artiste aflate la început de drum, care reușește să reprezinte cu succes Suceava și România în competiții muzicale importante.

Noi competiții internaționale, până la sfârșitul anului

Calendarul artistic al lui Beatrice este în continuare foarte aglomerat. În perioada următoare, aceasta va reprezenta România în cadrul a două competiții internaționale.

Pe 10 octombrie 2026, Beatrice va participa online la MOMIJI International Music Competition din Japonia, alegerea participării online fiind determinată de costurile ridicate ale deplasării.

Ulterior, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2026, tânăra artistă este programată să participe la The Istanbul Dream International Music Festival, care va avea loc la Istanbul, în Turcia.

La doar 14 ani, Beatrice Ecaterina Tcaciuc își construiește astfel un palmares impresionant și demonstrează că pasiunea, munca și perseverența pot transforma talentul într-un parcurs artistic de succes. Fiecare competiție internațională reprezintă pentru ea o nouă provocare, o nouă oportunitate de a duce mai departe numele României și al Bucovinei pe scenele internaționale.