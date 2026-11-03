Eleva Beatrice Tcaciuc a obținut trofeu la Festivalul Internațional „The Istanbul Dream”

La doar 14 ani, Beatrice Ecaterina Tcaciuc, elevă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, continuă să confirme că talentul, munca și perseverența pot deschide porți importante către marile scene.

Cea mai recentă reușită a sa vine de la Istanbul, unde a obținut unul dintre cele mai importante premii ale Festivalului Internațional „The Istanbul Dream”, desfășurat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Evenimentul a reunit tineri artiști talentați din 20 de țări, într-o competiție internațională dedicată muzicii și interpretării artistice. România a fost reprezentată la secțiunea vocală de Beatrice Ecaterina Tcaciuc, iar la secțiunea instrumentală de pianista Ileana Ioana Stanciu, din Galați.

Din juriul internațional a făcut parte și reprezentanta României, Diana Bratosin.

Reprezentantele țării noastre au avut evoluții remarcabile. Beatrice a impresionat publicul și juriul cu interpretarea piesei „The Code”, prestația sa fiind recompensată cu Trofeul categoriei C – Teen Dreamers, una dintre distincțiile importante ale festivalului. La rândul său, tânăra pianistă Ileana Ioana Stanciu a obținut Premiul Special acordat de președintele festivalului.

Invitații la festivaluri internaționale

Performanța lui Beatrice nu a trecut neobservată nici în rândul membrilor juriului internațional. Aprecierea specialiștilor s-a concretizat în trei invitații de participare la festivaluri internaționale de prestigiu, programate în 2027: Arta Haziri-Nuhiu i-a adresat o invitație la Rising Stars International Music Festival, din Kosovo; Emil Strindzhev a invitat-o la International Art Festival Trixie, din Bulgaria; Renumitul dirijor Rocco Palazzo i-a oferit oportunitatea de a participa la un festival de prestigiu organizat în Italia, unde va avea ocazia să evolueze alături de orchestră.

În spatele acestor rezultate se află ani de muncă, disciplină și pregătire. De aproape șapte ani, pregătirea artistică a lui Beatrice este coordonată de profesoara Teodora Botez, căreia îi revine un rol esențial în evoluția și formarea tinerei interprete.

Un an cu rezultate remarcabile

Participarea de la Istanbul completează un an cu numeroase reușite pentru Beatrice. Pe plan internațional, tânăra a obținut locul I la MOMIJI International Music Competition, din Japonia, competiție la care a participat online, în contextul costurilor ridicate presupuse de deplasare.

Tot în acest an, la Festivalul Pop Music Contest „Silver Yantra”, desfășurat la Veliko Târnovo, în Bulgaria, Beatrice a câștigat trofeul pentru cea mai complexă prestație.

Deplasarea la Istanbul nu ar fi fost posibilă fără sprijinul sponsorului Florăria Queen Concept Flowers. Beatrice și familia sa adresează mulțumiri „doamnei Ghișovan pentru încrederea și susținerea acordate, sprijinul oferit contribuind direct la această experiență internațională”.

Recunoaștere

Luna octombrie a adus pentru Beatrice și o importantă recunoaștere a rezultatelor sale la nivel național. Tânăra a fost invitată la București, unde, în cadrul unei ceremonii festive organizate cu prilejul Salonului Auto București, a primit o bursă de excelență în valoare de 5.000 de lei. Distincția i-a fost acordată de organizatorii evenimentului în calitate de membră a campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Tot în luna octombrie, Beatrice a fost invitată să susțină minirecitaluri în cadrul Balurilor Bobocilor organizate de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava.

La numai 14 ani, Beatrice Tcaciuc reușește să îmbine cu succes activitatea școlară cu pasiunea pentru muzică, reprezentând cu mândrie Suceava și România în competiții naționale și internaționale.