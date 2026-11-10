Elena-Alina Andruhovici, 90 de ani, o viață dedicată cuvântului scris, artei populare și promovării valorilor românești din Bucovina

Elena-Alina Andruhovici, în vârstă de 90 de ani, și-a dedicat întreaga viață literaturii, artei și culturii bucovinene. Născută pe 5 mai 1936, în localitatea Bahrinești, astăzi aflată pe teritoriul Ucrainei, Elena-Alina Andruhovici și-a construit, de-a lungul anilor, un parcurs în care scrisul, memoria, tradiția și creația artistică s-au împletit într-o autentică mărturie de atașament față de valorile românești.

Autoare de proză și memorialistică, preocupată de păstrarea memoriei și de transmiterea experiențelor de viață, aceasta și-a făcut cunoscută activitatea prin volume literare, colaborări publicistice și participări la manifestări culturale și artistice.

O activitate literară construită în timp

Printre volumele sale se numără Zbucium – proză, 2016, Popas în gara trenului timp – proză, 2017; Cum poți să uiți? – proză, 2018; Album de Artă – pictură pe sticlă și cusături artistice, volum realizat împreună cu soțul său, Filon, 2017, ediție bilingvă; Album de Artă 2 – cuprinzând alte picturi pe sticlă, însoțite de comentarii pentru fiecare tablou, realizat împreună cu soțul său, Filon, 2021; Cum poți să uiți? – ediția a II-a, completată, proză; Comoară – proză și cercetare, coautor Lucău Filon. Cele mai recente publicații ale Alinei Andruhovici, apărute anul acesta, sunt „Câte și mai câte din ale vremurilor – Cântec” și „Ape limpezi, ape tulburi”.

Volumele Album de Artă (2017) și Album de Artă 2 (2021) reunesc picturi pe sticlă și cusături artistice, constituind o mărturie a preocupării comune pentru frumusețea artei tradiționale și pentru păstrarea patrimoniului cultural.

Prin aceste albume, creația artistică devine nu doar expresie a sensibilității, ci și o formă de recuperare și transmitere a unor valori autentice.

Activitatea literară a autoarei cuprinde și preocupări de memorialistică, ilustrate prin volumul Memorie descătușată, dar și prin alte proiecte editoriale. Manuscrisele și volumele aflate în lucru completează imaginea unui autor care a continuat să scrie și să creeze de-a lungul anilor.

Elena-Alina Andruhovici, 90 de ani, o viață dedicată cuvântului scris, artei populare și promovării valorilor românești din Bucovina

Recunoaștere și apreciere culturală

Activitatea sa a fost remarcată prin mai multe premii și distincții. În anul 2019 a primit Premiul Fundației Culturale a Bucovinei pentru memorialistică. Au urmat Premiul „Ion Creangă” pentru creație literară, în 2020, Premiul special al juriului „Traian Chelariu” pentru volumul Memorie descătușată, precum și Premiul „Platon Pardău”, acordat în 2022 pentru contribuția la cunoașterea destinului neamului românesc într-o perioadă nefastă a istoriei.

În același an, albumul său de artă dedicat picturii pe sticlă a fost recompensat la Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni. În 2025, volumul Comoara a primit, de asemenea, Premiul special al juriului.

Aceste distincții reflectă diversitatea preocupărilor sale și contribuția adusă vieții culturale bucovinene.

O prezență activă în viața culturală a Bucovinei

Elena-Alina Andruhovici este legată de mai multe organizații și grupări culturale, unde este membru, între care Asociația Scriitorilor și Artiștilor din Țara de Sus, Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina – Rădăuți, Societatea Scriitorilor Bucovineni – Suceava, grupul Dialogul Artelor Suceava, Cenaclul Țara de Sus din Câmpulung Moldovenesc și Clubul Femina.

A colaborat cu publicații precum Crai Nou și Monitorul de Suceava, contribuind la promovarea literaturii și a activităților culturale din această parte a țării.

Un capitol important al parcursului său îl reprezintă participarea la expoziții de artă, alături de soțul său, Filon Lucău. Lucrările de pictură pe sticlă și cusăturile artistice au trecut dincolo de spațiul local, fiind prezentate inclusiv la Praga, în 2012, și la Parlamentul European, pe 1 Decembrie 2014.

Alina Andruhovici și regretatul său soț, artistul plastic și cercetătorul Filon Lucău

Nouă decenii, o moștenire de suflet

La 90 de ani, Elena-Alina Andruhovici rămâne un exemplu de perseverență, sensibilitate și atașament față de cultură. Cărțile sale, lucrările artistice, premiile și participările la manifestări culturale alcătuiesc portretul unui om care a găsit în creație o formă de mărturisire și de păstrare a identității.

Dincolo de titluri și distincții, povestea sa este una despre puterea cuvântului, despre memoria care nu trebuie uitată și despre frumusețea tradițiilor transmise din generație în generație.

Laureați ai Galei „Top 10 Suceveni”

Alina Andruhovici și regretatul său soț, artistul plastic și cercetătorul Filon Lucău, s-au numărat printre laureații Galei „Top 10 Suceveni”, ediția 2019, organizată de Monitorul de Suceava, fiind apreciați pentru contribuția lor deosebită la promovarea artei și a valorilor românești. Sub genericul „Două destine împletite pe tărâmul artei”, povestea lor vorbește despre doi oameni care și-au unit drumurile prin pasiunea pentru frumos, creație și adevărul istoriei.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care activau ca profesori de limba și literatura română în zona Câmpulung Moldovenesc, iar reîntâlnirea de după încheierea activității la catedră a însemnat începutul unui parcurs comun dedicat creației și cercetării. Dacă Filon Lucău și-a exprimat sensibilitatea artistică prin pictură și preocuparea pentru recuperarea valorilor istorice, Alina Andruhovici s-a remarcat prin scrierile sale curajoase, în care evocă dramele românilor din nordul Bucovinei, păstrând vie memoria unor destine și adevăruri istorice. Împreună, au lăsat în urmă o operă apreciată atât în țară, cât și în cadrul unor expoziții și manifestări culturale internaționale.