„Preţurile alimentelor”

„Preţurile alimentelor şi a materialelor de primă necesitate încep a se urca în măsură îngrijorătoare. Făina de grâu a sporit ca preţ în puţine zile cu 60%, petrolul costă 48 de bani kilogramul, piaţa lemnelor este lipsită de lemne, şi zahăr şi tutun de multă vreme nu s’a mai văzut pe piaţa din Suceava. Localele şcoalelor primare, a căror reparare s’a început cu atâta greutate, stau şi astăzi neisprăvite. Se apropie iarna, meseriaşii noştri sunt lipsiţi de orişice câştig şi sunt cuprinşi de grija pânei de toate zilele. Este de datoria reprezentanţei oraşului să intervină cu toată stăruinţa şi autorităţile administrative să ia măsuri de cu bună vreme pentru ieftinirea traiului şi ocuparea meseriaşilor lipsiţi de mijloace, căci în scurt timp va fi prea târziu iar urmările vor fi dureroase”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 144, Octomvrie 1914.

„Electrificarea satelor”

„Un loc foarte important în schimbarea înfăţişării satelor îl ocupă acţiunea electrificării. Cu sprijinul statului şi cu eforturi proprii, cetăţenii din 245 de sate (din 823 cîte are regiunea) au construit reţele electrice, iar în 115 sate se lucrează la extinderea reţelelor şi racordarea la sistemul energetic republican.

În raionul Câmpulung, dîndu-se curs propunerilor cetăţenilor, lumina electrică a fost introdusă în toate comunele. Realizări peste media de electrificări rurale în regiune se obţin şi pe teritoriul raionului Rădăuţi”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5544, Suceava, Octombrie 1965.