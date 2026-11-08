„El rumor”, povestirea scriitorului sucevean Octavian Nestor, va fi inclusă într-un volum colectiv publicat în Spania

Povestirea scriitorului sucevean Octavian Nestor, intitulată „El rumor”, a fost selectată de juriul ediției a VI-a a Concursului Literar Internațional „Casa de la Rioja” din Gipuzcoa (Spania) „printre cele mai bune 15 lucrări pentru a fi inclusă într-un volum”.

Lucrarea va fi publicată atât în format tipărit, cât și în format Kindle (Amazon), prin intermediul editurii Rubeo. Volumul va putea fi achiziționat prin intermediul librăriei online a editurii sau prin Amazon, în orice regiune în care operează această platformă. În ceea ce privește ediția tipărită, aceasta va fi disponibilă pentru achiziție directă în Europa, SUA, Mexic, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica și Columbia.