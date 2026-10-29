EFL? Altă lume!

Am să încep prin a vă lămuri ce înseamnă EFL: este abrevierea pentru English Football League, instituția care grupează toate echipele din Anglia, din toate ligile (chiar nu știu cu exactitate câte sunt cu totul) și care, dincolo de campionatul în care sunt angrenate, participă la așa-numita „Cupă EFL”, a cărei desfășurare e similară cu a altor cupe, inclusiv Cupa României, adică intră mai întâi în luptă echipele din ligile inferioare și, cu cât înaintează competiția, cu atât intră în scenă și cele, cel puțin teoretic, mai bune, ultimele sosite fiind cele din prima ligă. Cu cât pleacă mai de jos, evident că o echipă are mai multe meciuri de disputat decât cele din ligile superioare, parcursul lungindu-se și îngreunându-se progresiv pentru ele. Ei bine, alaltăieri seară, Digi Sport (care a ratat preluarea meciurilor din Premier League, mulțumindu-se acum doar cu cele din Cupa EFL) a oferit un meci care nu avea niciun motiv să se încheie altfel decât cu o victorie la scor a uneia dintre echipe, Arsenal, campioana en titre, care urma să joace în deplasare, contra lui Fleetwood, o echipă din Liga a IV-a englezească, ba încă și clasată pe locul 18. Am deschis și eu televizorul, în ideea de a vedea niște goluri, multe și frumoase. De înscris, au înscris însă băieții ăia de la Fleetwood, în minutul 21, pentru Arsenal egalând Gyokeres prin minutul 50. Chiar dacă în continuare am văzut un asalt continuu la poarta gazdelor, Arsenal nu a mai reușit să înscrie, portarul lui Fleetwood făcând probabil meciul vieții sale. Pe londonezi i-au apucat și dracii, rămânând în 10 din minutul 85, fără mare pagubă, deoarece în Cupa EFL nu sunt prelungiri, ci se execută doar lovituri de departajare în caz de egalitate. A fost egalitate, deci s-a trecut la penalty-uri. Unde, absolut incredibil, la scorul de 4-3 în favoarea lui Fleetwood, pentru Arsenal a ratat Bruno Guimaraes, ceea ce a făcut ca scorul final al departajării să devină 5-3 pentru Fleetwood, echipa de pe locul 18 din Liga a IV-a, care astfel a eliminat-o pe finalista Champions’ League de acum 5 luni! Și asta e una din întâmplările care fac ca fotbalul britanic să fie mereu nițel altfel decât cel de oriunde în altă țară.