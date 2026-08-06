Efectul de bumerang al criticii constante într-o relație

Mulți oameni pornesc de la o presupunere aparent logică: dacă îi spun partenerului, în mod repetat, ce anume face greșit, acesta va înțelege mesajul și se va schimba. Critica este văzută, în astfel de cazuri, ca un instrument corectiv – o formă dură, poate, dar eficientă de a îmbunătăți relația. Realitatea psihologică este însă aproape inversă. Critica repetată nu doar că rareori produce schimbarea dorită, dar tinde să se întoarcă exact împotriva celui care o folosește, erodând treptat conexiunea emoțională dintre parteneri și consolidând comportamentele pe care încearcă să le corecteze.

John Gottman, psiholog cunoscut pentru studiile sale de lungă durată asupra cuplurilor, a inclus critica printre cele patru comportamente pe care le-a numit „cei patru călăreți ai apocalipsei” relației – tipare de comunicare care, atunci când devin frecvente, prezic cu o acuratețe neobișnuită separarea sau divorțul. Important este felul în care Gottman definește critica: nu simpla exprimare a unei nemulțumiri legate de un comportament punctual, ci generalizarea acelui comportament într-un defect de caracter. Diferența dintre „m-a deranjat că ai întârziat azi” și „ești mereu iresponsabil și nu te schimbi niciodată” pare, la prima vedere, una de nuanță, dar din punct de vedere psihologic este esențială – a doua formulare nu mai vizează o acțiune, ci identitatea persoanei, iar identitatea atacată se apără, nu se corectează.

Acesta este, de fapt, mecanismul din spatele „efectului de bumerang”. Creierul uman este construit să perceapă atacul asupra identității ca pe o amenințare reală, chiar dacă acea amenințare vine verbal, dintr-o relație apropiată. În fața unei amenințări, reacția firească nu este deschiderea și dorința de schimbare, ci apărarea – fie prin contraatac, fie prin retragere. Astfel, critica repetată produce adesea exact opusul intenției inițiale: partenerul criticat devine mai defensiv, mai puțin dispus să recunoască greșeli reale, iar comportamentul vizat, în loc să dispară, se poate chiar accentua, ca formă de rezistență la presiune.

Există și o a doua consecință, mai subtilă, dar la fel de dăunătoare: expunerea constantă la critică schimbă felul în care persoana criticată se percepe pe sine în relație. În loc să se simtă motivată să facă mai bine, persoana ajunge să interiorizeze etichetele primite – „sunt cu adevărat neglijent”, „chiar nu sunt suficient de bun pentru relația asta” – ceea ce scade motivația de schimbare autentică și hrănește, în timp, resentimentul față de partenerul criticat. Cercul devine astfel complet: critica generează apărare și resentiment, apărarea generează frustrare la celălalt, iar frustrarea alimentează mai multă critică.

Prima soluție pentru a rupe acest tipar este separarea comportamentului de persoană în orice observație critică. În loc de „ești dezordonat”, o formulare precum „hainele lăsate pe scaun mă deranjează, mai ales seara când vreau să mă relaxez” vizează o acțiune specifică, într-un context specific, fără să transforme un moment izolat într-o judecată generală asupra caracterului celuilalt. Această schimbare de formulare pare mică, dar reduce semnificativ reacția defensivă automată.

A doua soluție ține de raportul dintre observațiile negative și cele pozitive exprimate în relație. Gottman a ajuns, prin analiza a mii de interacțiuni filmate, la concluzia că relațiile stabile mențin un raport de aproximativ cinci interacțiuni pozitive pentru fiecare interacțiune negativă. Acest raport nu înseamnă evitarea completă a criticii constructive, ci echilibrarea ei cu suficientă apreciere, afecțiune și recunoaștere a lucrurilor bune, astfel încât o observație critică să nu fie percepută ca parte a unui atac general, ci ca un moment izolat într-o relație predominant pozitivă.

A treia soluție presupune înlocuirea criticii cu ceea ce psihologii numesc „cerere directă”. În loc de a exprima nemulțumirea sub formă de acuzație generală, formularea unei cereri clare – „mi-ar plăcea să vorbim la cină fără telefoane” în loc de „ești mereu pe telefon, nu mă asculți niciodată” – oferă celuilalt o direcție concretă de acțiune, nu doar un sentiment vag de vinovăție. Cererile directe sunt mai ușor de îndeplinit decât criticile generale, tocmai pentru că oferă o soluție, nu doar o problemă.

Diferența dintre o relație care se erodează lent și una care rezistă în timp nu ține, de multe ori, de absența nemulțumirilor, ci de felul în care acestea sunt exprimate. O critică bine formulată, specifică și echilibrată de apreciere, poate aduce o schimbare reală, în timp ce o critică generalizată, repetată constant, riscă să distrugă exact ceea ce încearcă să repare.

Psiholog Mihai Moisoiu

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