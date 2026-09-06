Edward Maya și „Hyperborea” au ridicat publicul în picioare la „Simfonii de Toamnă”

Cea de-a doua seară a Festivalului „Simfonii de Toamnă”, ediția a XIII-a, a adus în centrul municipiului Suceava, în premieră, un spectacol în care muzica tradițională românească s-a întâlnit cu muzica electronică și orchestrația simfonică.

Sâmbătă seara, 5 septembrie 2026, publicul a participat la un spectacol cu totul aparte. Edward Maya, creatorul hitului global „Stereo Love”, și Orchestra Hyperborea, dirijată de Simona Strungaru, au adus, în premieră la „Simfonii de Toamnă”, proiectul „Hyperborea”, o producție în care teme muzicale vechi românești, sunetul instrumentelor tradiționale, muzica electronică și orchestrația simfonică s-au întâlnit într-un spectacol care, spre final, a transformat esplanada Casei de Cultură într-o mare de oameni, muzică și lumini.

Virtuozitate

Chiar dacă sâmbătă a plouat în mai multe reprize, pe timpul concertelor norii s-au risipit și a fost o vreme plăcută. Evenimentul a început într-o notă clasică, cu recitalul de chitară susținut de Alex Dragomirescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, coordonat de prof. Zugrav Ilie Aurelian.

Tânărul chitarist, pentru care perioada următoare înseamnă un nou pas în formarea sa artistică, tocmai revenise de la un masterclass de chitară clasică susținut de Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie. Programul său muzical a deschis seara cu eleganță și sensibilitate.

A urmat recitalul fraților Mihăilă – Emanuel, Ecaterina și Arsenie –, alături de orchestra lor, Emiras Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului Emanuel Emilian Mihăilă. Instrumentiștii din Botoșani au oferit publicului momente muzicale apreciate, piese de muzică clasică, capodopere recunoscute, înainte ca scena să intre într-o cu totul altă zonă sonoră.

Festivalul a fost prezentat, și în cea de-a doua seară, de Cătălina Bălăceanu, prezentă alături de „Simfonii de Toamnă” încă de la prima ediție.

„Am venit pentru prima dată la Suceava să vă oferim o poveste”

După momentele introductive și cel dedicat sponsorilor festivalului, scena a fost ocupată de Orchestra Hyperborea. Apoi, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru, a început călătoria muzicală propusă de Edward Maya.

„Am venit pentru prima dată la Suceava să vă oferim o poveste care se numește Hyperborea”, le-a spus artistul celor prezenți. Și a fost, într-adevăr, o poveste.

„Hyperborea” pornește de la mitul unui tărâm legendar al luminii și armoniei și construiește, muzical, un spațiu în care trecutul și prezentul se întâlnesc. Edward Maya a adus pe scenă teme vechi pe care le-a învățat în familie, de la bunici, și pe care a dorit să le ducă mai departe într-o formă accesibilă publicului contemporan. Maramureșul, Oltenia și Bucovina au fost prezente prin teme și motive muzicale străvechi, reinterpretate într-o orchestrație amplă.

„Mi-am dorit mereu ca aceste teme populare, poate mai puțin cunoscute în lume, să fie cunoscute într-o orchestrație grandioasă, modernă și plină de viață”, a spus Edward Maya.

Edward Maya și „Hyperborea” au ridicat publicul în picioare la „Simfonii de Toamnă”

Călin Han, între tradiție și spectacol

În prima parte a concertului, pe scenă a urcat instrumentistul Călin Han, care, cu virtuozitate, a cântat la mai multe instrumente de suflat: cimpoi, caval, drâmbă și tilincă.

Înainte să înceapă piesele orchestrale, publicul a putut asculta fragmente interpretate exclusiv la instrumentele tradiționale. A fost o întoarcere, pentru câteva clipe, la forma simplă și autentică în care asemenea teme au fost cântate și transmise de-a lungul generațiilor. Apoi intervenea orchestra.

Sunetul cavalului sau al cimpoiului era preluat și dezvoltat de zeci de instrumente, peste care se suprapuneau sonoritățile electronice. Una dintre piesele care au fost primite cu mult entuziasm a fost „Alunelu”, readusă într-o formă nouă, dar păstrând legătura cu tema românească pe care o cunosc generații întregi.

Era, de fapt, ideea centrală a proiectului: tradiția nu trebuie să rămână doar în trecut. Ea poate fi reinterpretată, poate căpăta sonorități noi și poate ajunge la publicul de astăzi fără să-și piardă identitatea.

Edward Maya și „Hyperborea” au ridicat publicul în picioare la „Simfonii de Toamnă”

Alessia Pop, acasă, pe scena „Simfoniilor de Toamnă”

Dacă prima parte a proiectului a privit spre rădăcini, cea de-a doua a schimbat complet atmosfera.

Pe scenă a urcat Alessia Pop, suceveanca care a câștigat trofeul „Vocea României” în 2025.

Pentru tânăra artistă, întâlnirea cu publicul din orașul natal a avut o semnificație aparte. Plecată la București pentru a-și urma drumul muzical și elevă la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, Alessia Pop a revenit la Suceava într-o producție de amploare, alături de Edward Maya și Orchestra Hyperborea. În ianuarie 2026, artista confirma că s-a mutat la București pentru a-și urma visul muzical și că este elevă la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”.

Ea a mulțumit publicului pentru susținere și aplauze, dar și lui Edward Maya pentru încredere și pentru că a invitat-o în acest proiect muzical grandios.

Vocea sa a deschis partea dedicată hiturilor care au contribuit la succesul internațional al muzicii dance și electronice românești. Din acel moment, energia din fața scenei a crescut vizibil.

Suceava a dansat pe „Hyperborea”

„Hyperborea” a fost un spectacol în care muzica a fost susținută de imagine, lumini și efecte speciale, iar publicul a devenit parte din poveste. Pe măsură ce se apropia finalul, tot mai mulți spectatori s-au ridicat în picioare. Ritmurile electronice au preluat controlul, iar esplanada Casei de Cultură s-a transformat într-un spațiu de concert în care oamenii au dansat, au aplaudat și s-au bucurat de moment.

Finalul a fost pe măsura întregului spectacol: muzică, lumini, efecte pirotehnice și o explozie de energie. Aplauzele au venit din toate zonele esplanadei, iar publicul a rămas conectat până la ultimele acorduri.

Pentru o seară, centrul Sucevei a devenit locul în care cavalul s-a întâlnit cu muzica electronică, temele vechi cu tehnologia, iar orchestra simfonică cu ritmurile care au făcut cunoscută muzica românească în întreaga lume.

Edward Maya și „Hyperborea” au ridicat publicul în picioare la „Simfonii de Toamnă”

Premieră reușită pentru „Simfonii de Toamnă”

Prin „Hyperborea”, Edward Maya a propus publicului sucevean o formulă muzicală diferită de ceea ce a oferit, în anii anteriori, „Simfonii de Toamnă”. Iar reacția publicului a arătat că experimentul a fost unul reușit.

După o primă seară dominată de eleganța muzicii clasice și de vocea Angelei Gheorghiu, cea de-a doua seară a venit cu o energie cu totul diferită.

„Hyperborea” a fost, pentru Suceava, o premieră. Dar una care a avut publicul de partea ei, de la primele acorduri până la ultimul foc de artificii. Iar imaginea cea mai potrivită pentru finalul celei de-a doua seri de festival rămâne aceea a publicului în picioare, dansând sub lumini, în timp ce pe scenă muzica tradițională românească, orchestra și ritmurile electronice se întâlneau într-un spectacol pe care publicul sucevean îl va ține, cu siguranță, minte.

Festivalul „Simfonii de Toamnă”, ediția a XIII-a, a fost organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava.

Fotografii realizate de 𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐧𝐨𝐟𝐫𝐞𝐢