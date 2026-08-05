Edward Maya aduce proiectul „Hyperborea” pe scena festivalului „Simfonii de Toamnă” de la Suceava

Festivalul „Simfonii de Toamnă”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate la Suceava, va avea în program un spectacol de excepție. În cea de-a doua seară a festivalului, pe 5 septembrie, celebrul producător și compozitor Edward Maya va prezenta proiectul simfonic „Hyperborea”, pe esplanada Casei de Cultură.

Organizatorii, Rotary Club Suceava-Bucovina și Kimaro Entertainment, au anunțat că spectacolul va aduce pe aceeași scenă muzica electronică și o orchestră simfonică într-o producție amplă, interpretată de Orchestra Hyperborea, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru.

Proiectul „Hyperborea” reprezintă o nouă direcție artistică pentru Edward Maya, cunoscut la nivel internațional datorită succesului piesei „Stereo Love”, care a ocupat primele poziții în topurile muzicale din numeroase țări, i-a adus multiple discuri de aur și platină și a fost premiat la Billboard Music Awards. În noua producție, artistul valorifică pregătirea sa în muzica clasică, reinterpretând compoziții proprii și teme universale într-un concept care îmbină sonoritățile electronice cu orchestrația simfonică.

Inspirat de mitul Hyperboreei, tărâm legendar asociat armoniei și luminii, spectacolul va transforma esplanada Casei de Cultură din Suceava într-un spațiu sonor spectaculos. Ritmurile ancestrale se vor împleti organic cu pulsul electronic modern, în timp ce orchestrarea cinematică grandioasă va redefini granițele muzicii clasice, oferind publicului o experiență multisenzorială ce unește perfect tradiția cu modernitatea.

Organizatorii consideră că prezența lui Edward Maya marchează o nouă etapă în evoluția festivalului „Simfonii de Toamnă”, demonstrând preocuparea pentru diversificarea programului artistic și pentru aducerea în fața publicului a unor proiecte muzicale inovatoare.

La fel ca la ediția precedentă, vor fi puse în vânzare bilete pentru locurile situate în apropierea scenei. „Achiziționarea unui bilet reprezintă o contribuție simbolică la transformarea Sucevei într-o capitală a muzicii clasice, asigurând resursele necesare pentru a menține standardele de excelență și rafinament cu care organizatorii v-au învățat an de an”, au transmis organizatorii.

Festivalul „Simfonii de Toamnă” este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava.