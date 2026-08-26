Educație timpurie, un nou program de studii de licență, în premieră națională la USV

Ofertă academică extinsă în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, odată cu deschiderea unui nou program de studii universitare de licență. Noul program se numește Educație timpurie, iar pentru sesiunea de admitere din septembrie 2026, candidații vor putea concura deja pe cele 90 de locuri disponibile.

Noul program reprezintă o inițiativă în premieră la nivel național, domeniul Educație timpurie fiind introdus pentru prima dată în România ca program distinct de studii universitare de licență. Prin această inițiativă, România face un pas important în direcția alinierii formării specialiștilor în educație la modelele existente în alte țări europene, în care educația timpurie beneficiază de programe universitare specializate. Dezvoltarea unei astfel de oferte academice constituie un câștig major pentru sistemul național de educație și creează premisele profesionalizării unui domeniu esențial pentru evoluția copiilor și a societății.

Educația timpurie reprezintă fundamentul dezvoltării armonioase a copilului și al pregătirii sale pentru școală și pentru viață. Aceasta cuprinde experiențele de îngrijire, învățare și dezvoltare de care beneficiază copilul în primii ani și urmărește formarea sa globală, prin susținerea dezvoltării cognitive, socio-emoționale și fizice, a limbajului și comunicării, precum și a capacităților și atitudinilor față de învățare. Beneficiile educației timpurii se extind pe tot parcursul vieții, iar participarea copiilor la programe educaționale de calitate este asociată cu progresul intelectual, dezvoltarea abilităților sociale și emoționale, formarea autonomiei și a unei imagini de sine pozitive, precum și cu o motivație crescută pentru învățare.

În același timp, educația timpurie contribuie la o mai bună integrare socială și la reducerea riscului de eșec și abandon școlar. Educația timpurie are, de asemenea, un rol esențial în promovarea echității și a incluziunii. Prin servicii accesibile, sigure și adaptate nevoilor individuale, fiecare copil poate beneficia de oportunități reale de dezvoltare, indiferent de mediul familial, social, economic sau cultural din care provine. Efectele sunt deosebit de importante pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate, intervenția educațională timpurie contribuind la compensarea unor dificultăți și la diminuarea inegalităților.

Necesitatea introducerii și dezvoltării unui sistem de educație timpurie

Dezvoltarea unui sistem de educație timpurie de calitate presupune profesioniști competenți, capabili să creeze medii de învățare securizante, stimulative, incluzive și centrate pe copil. Activitatea acestora implică înțelegerea particularităților de dezvoltare ale fiecărui copil, valorificarea jocului și a învățării active, susținerea stării de bine și colaborarea permanentă cu familia, comunitatea și serviciile educaționale, sociale și de sănătate.

Deschiderea noului program valorifică experiența și preocupările constante ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul USV în domeniul educației timpurii. Facultatea desfășoară de câțiva ani activități academice și de formare în acest domeniu și este partener al Ministerului Educației și Cercetării în derularea a două proiecte care contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice din educația timpurie. Implicarea constantă a USV în acest domeniu este susținută și de existența Centrului de Resurse pentru Educație Timpurie, care pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice resurse de specialitate, inclusiv o colecție de lucrări achiziționate prin aceste proiecte, disponibile în Biblioteca USV, demonstrând existența unei baze materiale și academice adecvate pentru derularea noului program de studii.

Prin noul program de studii universitatea suceveană își propune să contribuie la pregătirea unei noi generații de specialiști, capabili să răspundă nevoilor actuale ale copiilor, familiilor și instituțiilor educaționale. Programul se adresează celor care își doresc o carieră în educație și care înțeleg că investiția în primii ani de viață înseamnă o investiție în dezvoltarea fiecărui copil și în viitorul societății. După finalizarea studiilor, absolvenții vor putea urma o carieră didactică în sistemul educațional public sau privat, desfășurând activități profesionale în domeniul educației în grădinițe sau creșe, coordonând activități de educație adresate copiilor de vârstă preșcolară sau antepreșcolară (0 – 6/7 ani).

Informațiile privind calendarul, condițiile și procedura de admitere pentru sesiunea din septembrie 2026 se regăsesc pe paginile web ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

https://admitere.usv.ro/admitere-2026/calendar-admitere-2026/