Învățământ preuniversitar

Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală

Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală
Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală

Vineri, 18 septembrie, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a semnat „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava”, cu Baroul Suceava, reprezentat de decan, av. Laurian Ostaficiuc, și consilierul coordonator, av. Luiza Daiana Alexe.

Proiectul urmărește promovarea și implementarea proiectelor de educație juridică non-formală în rândul elevilor din învățământul preuniversitar.

Activitățile se vor derula pe parcursul anului școlar, în perioada 7 septembrie 2026 – 11 iunie 2027.

Prin intermediul acestui parteneriat, elevii suceveni vor interacționa direct cu practicienii dreptului și vor dobândi cunoștințe juridice esențiale pentru dezvoltarea lor ca cetățeni informați, responsabili și conștienți de drepturile și obligațiile pe care le au.

Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală
Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală

Direcțiile principale și activitățile incluse în protocol:

  • Sesiuni interactive susținute în unitățile școlare de către avocații selectați de Baroul Suceava, adaptate pe vârste și axate pe teme de interes juridic practic (prevenirea criminalității, răspunderea penală a minorilor, drepturile omului, siguranța în mediul online etc.), prezentate într-o modalitate non-formală și atractivă
  • Organizarea unor concursuri pe teme juridice, procese simulate, cluburi de dezbateri juridice și sondaje de opinie menite să stimuleze gândirea critică și implicarea activă a tinerilor
  • Facilitarea accesului elevilor la sediile instituțiilor juridice și de ordine publică, inclusiv vizite la sediile facultăților de drept, ale baroului și ale instanțelor judecătorești, pentru a înțelege mai bine mecanismele sistemului de justiție
  • Distribuirea de resurse educaționale și materiale informative adaptate privind tematicile juridice abordate pe parcursul proiectului.

„Prin această colaborare interinstituțională, ISJ Suceava și Baroul Suceava își reafirmă angajamentul comun de a susține educația de calitate, sprijinind tânăra generație în înțelegerea valorilor fundamentale ale statului de drept și ale democrației”, menționează reprezentanții IȘJ.

Proiectul central care stă la baza acestei colaborări este programul național „Fii avocat în școala ta!”, finanțat de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR).

Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală
Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală

Recomandări

Deputatul sucevean Valentin Răducea

Politic

Deputatul sucevean Valentin Răducea consideră că rezultatele elevilor români la testarea PISA arată „eșecul educației din România”

Politic

Deputatul sucevean Valentin Răducea consideră că rezultatele elevilor români la testarea PISA arată „eșecul educației din România”

Deputatul sucevean Valentin Răducea
TPL: ”Nu putem accepta să scoatem autobuze de pe liniile principale la orele de vârf ale dimineții pentru a satisface simpla comoditate a unor grupuri izolate”

Actualitate

TPL despre eliminarea unor curse școlare: „Suntem obligați să gestionăm resursele cu maximă raționalitate”

Actualitate

TPL despre eliminarea unor curse școlare: „Suntem obligați să gestionăm resursele cu maximă raționalitate”

TPL: ”Nu putem accepta să scoatem autobuze de pe liniile principale la orele de vârf ale dimineții pentru a satisface simpla comoditate a unor grupuri izolate”
O comunitate județeană pentru lectură și învățare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava dezvoltă cultura literației în școli

Colțul cititorului

O comunitate județeană pentru lectură și învățare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava dezvoltă cultura literației în școli

Colțul cititorului

O comunitate județeană pentru lectură și învățare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava dezvoltă cultura literației în școli

O comunitate județeană pentru lectură și învățare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava dezvoltă cultura literației în școli
Educația pentru sustenabilitate în context european – experiență de învățare internațională în cadrul proiectului Erasmus+ „Eco Kids”

Colțul cititorului

Educația pentru sustenabilitate în context european – experiență de învățare internațională în cadrul proiectului Erasmus+ „Eco Kids”

Colțul cititorului

Educația pentru sustenabilitate în context european – experiență de învățare internațională în cadrul proiectului Erasmus+ „Eco Kids”

Educația pentru sustenabilitate în context european – experiență de învățare internațională în cadrul proiectului Erasmus+ „Eco Kids”
Minitabăra elevilor pasionați de istorie și geografie de la școlile „Ion Creangă” și Nr. 4 Suceava, la Cacica, 2026: recunoștință, prietenie, aventură, distracție

Colțul cititorului

Minitabăra elevilor pasionați de istorie și geografie de la școlile „Ion Creangă” și Nr. 4 Suceava, la Cacica, 2026: recunoștință, prietenie, aventură, distracție

Colțul cititorului

Minitabăra elevilor pasionați de istorie și geografie de la școlile „Ion Creangă” și Nr. 4 Suceava, la Cacica, 2026: recunoștință, prietenie, aventură, distracție

Minitabăra elevilor pasionați de istorie și geografie de la școlile „Ion Creangă” și Nr. 4 Suceava, la Cacica, 2026: recunoștință, prietenie, aventură, distracție