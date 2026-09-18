Vineri, 18 septembrie, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a semnat „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava”, cu Baroul Suceava, reprezentat de decan, av. Laurian Ostaficiuc, și consilierul coordonator, av. Luiza Daiana Alexe.

Proiectul urmărește promovarea și implementarea proiectelor de educație juridică non-formală în rândul elevilor din învățământul preuniversitar.

Activitățile se vor derula pe parcursul anului școlar, în perioada 7 septembrie 2026 – 11 iunie 2027.

Prin intermediul acestui parteneriat, elevii suceveni vor interacționa direct cu practicienii dreptului și vor dobândi cunoștințe juridice esențiale pentru dezvoltarea lor ca cetățeni informați, responsabili și conștienți de drepturile și obligațiile pe care le au.

Educație juridică în școlile din Suceava. Elevii vor învăța despre drepturi, obligații și răspundere penală

Direcțiile principale și activitățile incluse în protocol:

Sesiuni interactive susținute în unitățile școlare de către avocații selectați de Baroul Suceava, adaptate pe vârste și axate pe teme de interes juridic practic (prevenirea criminalității, răspunderea penală a minorilor, drepturile omului, siguranța în mediul online etc.), prezentate într-o modalitate non-formală și atractivă

Organizarea unor concursuri pe teme juridice, procese simulate, cluburi de dezbateri juridice și sondaje de opinie menite să stimuleze gândirea critică și implicarea activă a tinerilor

Facilitarea accesului elevilor la sediile instituțiilor juridice și de ordine publică, inclusiv vizite la sediile facultăților de drept, ale baroului și ale instanțelor judecătorești, pentru a înțelege mai bine mecanismele sistemului de justiție

Distribuirea de resurse educaționale și materiale informative adaptate privind tematicile juridice abordate pe parcursul proiectului.

„Prin această colaborare interinstituțională, ISJ Suceava și Baroul Suceava își reafirmă angajamentul comun de a susține educația de calitate, sprijinind tânăra generație în înțelegerea valorilor fundamentale ale statului de drept și ale democrației”, menționează reprezentanții IȘJ.

Proiectul central care stă la baza acestei colaborări este programul național „Fii avocat în școala ta!”, finanțat de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR).