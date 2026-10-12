Educație incluzivă și inovație digitală: profesori suceveni, participanți la un workshop internațional Erasmus+ organizat la Universitatea din Perugia

Cadre didactice de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava au participat, în perioada 5–9 octombrie 2026, la un workshop internațional organizat de Universitatea din Perugia, Italia, în cadrul proiectului Erasmus+ IDEATE – „Inclusive Digital Education and Teacher Empowerment Academy”, nr. 101196790. Evenimentul a reunit specialiști și profesori din cinci țări europene, oferind oportunități de formare, colaborare și schimb de bune practici în domeniul educației incluzive și al utilizării tehnologiilor digitale în procesul educațional.

Proiectul IDEATE, finanțat prin programul Erasmus+, este coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, sub coordonarea europeană a conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi. Parteneriatul internațional reunește zece instituții din România, Italia, Spania, Germania și Grecia, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru proiectarea unor medii educaționale inovatoare, accesibile și adaptate diversității elevilor.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, reprezentat la Perugia

Din echipa Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava au făcut parte prof. Irina-Daniela Melisch, coordonatorul proiectului IDEATE la nivelul colegiului, prof. Florentina Năsulea, prof. Ana-Maria Divisevici și prof. Gabriela Ficioru, consilier școlar în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, care își desfășoară activitatea la cabinetul de asistență psihopedagogică al colegiului.

Participarea acestora a urmărit aprofundarea strategiilor de educație incluzivă, dezvoltarea competențelor digitale și identificarea unor metode de predare și consiliere adaptate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și diferitelor ritmuri și stiluri de învățare.

Workshopul a fost organizat de echipa Universității din Perugia, sub coordonarea științifică a prof. Annalisa Morganti, și a beneficiat de contribuția unor specialiști din universități europene și americane.

Cinci zile de formare, aplicații practice și schimb de experiență

Programul internațional a îmbinat prezentările științifice cu atelierele interactive, activitățile de grup, proiectarea unor resurse educaționale digitale și vizitele de studiu în instituții de învățământ italiene.

Prima zi a fost dedicată educației incluzive și noilor tehnologii. Dr. Luigi Fenza și dr. Francesco Duranti au abordat provocările incluziunii școlare și oportunitățile oferite de instrumentele digitale. Participanții au analizat situații educaționale concrete și au elaborat propuneri de activități adaptate elevilor cu nevoi diverse. Printre aplicațiile practice s-au numărat proiectarea unei lecții de geografie prin integrarea tehnologiei și a modelului TPACK, explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale și identificarea barierelor care pot limita participarea elevilor.

A doua zi a avut în prim-plan diferențierea învățării și accesibilitatea resurselor educaționale. Prof. Silvia Dell’Anna, de la eCampus University, a prezentat strategii de adaptare a conținuturilor, proceselor și produselor învățării, iar dr. Serena Bruno, de la Universitatea din Perugia, a abordat utilizarea noilor tehnologii și a instrumentelor digitale.

În cadrul atelierului „One Concept, Many Languages”, participanții au explorat modalități diferite de reprezentare a aceluiași concept educațional. Unul dintre grupurile de lucru a realizat materiale vizuale dedicate discalculiei, evidențiind dificultățile de procesare a informațiilor numerice, impactul emoțional asupra elevilor și strategiile prin care profesorii pot sprijini învățarea. Activitatea a subliniat importanța unei abordări educaționale care valorizează potențialul fiecărui copil, fără etichetare sau excludere.

A treia zi a adus în atenție robotica educațională, tehnologiile emergente și nivelurile incluziunii. Prof. Carmine Recchiuto, de la Universitatea din Genova, a prezentat posibilitățile utilizării roboticii sociale în educație, iar prof. Diana Duca, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a facilitat reflecția asupra aplicațiilor practice și a roboticii educaționale. Prof. David DeMatthews, de la University of Texas at Austin, a propus o analiză a diferitelor niveluri ale incluziunii, evidențiind rolul politicilor, al culturii organizaționale și al practicilor educaționale în construirea unei școli accesibile tuturor.

O componentă importantă a programului a reprezentat-o proiectarea colaborativă a unor activități educaționale digitale. În echipe internaționale, participanții au utilizat platforma Classroom Blueprint 3D pentru configurarea unor medii virtuale de învățare.

Printre proiectele realizate s-a numărat o activitate cu tema „Sistemul solar”, concepută pentru o clasă în care învață și doi elevi cu ADHD. Prin integrarea jocului de rol și adaptarea organizării spațiului educațional, echipa a urmărit stimularea cooperării, implicarea activă și participarea tuturor elevilor. Exercițiul a demonstrat modul în care tehnologia poate sprijini diferențierea și incluziunea atunci când este utilizată pornind de la nevoile reale ale elevilor.

Vizite de studiu în școli italiene

Ziua a patra a fost dedicată cunoașterii unor modele educaționale din Italia, prin vizite la Alessandro Volta State Technical Technological Institute, precum și la Ugo Foscolo Secondary School și Montessori Primary School, din Perugia.

Participanții au avut ocazia să observe organizarea mediilor de învățare, să discute cu reprezentanții instituțiilor gazdă și să reflecteze asupra practicilor educaționale care pot susține participarea, autonomia și dezvoltarea elevilor.

Vizitele au oferit un cadru valoros pentru compararea experiențelor din diferite sisteme de învățământ și identificarea unor idei care pot fi adaptate în școlile din România.

Evaluarea competențelor și valorificarea rezultatelor

Ultima zi, 9 octombrie, a fost dedicată feedbackului, prezentării experiențelor de învățare și evaluării finale.

În cadrul sesiunii coordonate de dr. Luigi Fenza și dr. Serena Bruno, participanții au completat un chestionar de evaluare post-formare, analizând progresul în înțelegerea strategiilor incluzive, utilizarea instrumentelor digitale, sprijinirea elevilor neurodivergenți și dezvoltarea competențelor de colaborare.

Activitățile de reflecție și prezentare a proiectelor au evidențiat posibilitățile concrete de transfer al metodelor studiate în activitatea didactică și în serviciile de consiliere școlară.

Participare la reuniunea Consorțiului internațional IDEATE

În paralel cu activitățile de formare, la Perugia s-a desfășurat și reuniunea Consorțiului internațional IDEATE, dedicată colaborării dintre instituțiile partenere și implementării proiectului.

Participarea la reuniunea Consorțiului a reprezentat o oportunitate de dialog instituțional, consolidare a parteneriatelor europene și implicare în demersurile comune de dezvoltare a educației incluzive și digitale.

De la experiența europeană la practica educațională din Suceava

Experiența de la Universitatea din Perugia a evidențiat faptul că incluziunea educațională presupune mai mult decât adaptarea punctuală a unor activități. Ea implică proiectarea unor contexte de învățare flexibile, utilizarea responsabilă a tehnologiei, colaborarea dintre profesioniști și valorizarea diversității elevilor.

Prin participarea la proiectul Erasmus+ IDEATE, instituțiile educaționale sucevene își consolidează implicarea în parteneriate europene și contribuie la promovarea unei educații în care fiecare elev are oportunitatea de a învăța, de a participa și de a-și valorifica potențialul.

„Different minds. Shared opportunities. A more inclusive future.”

Prof. Gabriela Ficioru

Consilier școlar – CJRAE Suceava

Cabinetul de Asistență Psihopedagogică

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Participant la workshopul internațional Erasmus+ IDEATE

Universitatea din Perugia, Italia | 5–9 octombrie 2026