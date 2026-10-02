Ziua Educației (5 octombrie) a fost sărbătorită în avans, la Rădăuți, printr-o activitate extrașcolară dedicată elevilor, educației și oamenilor care transformă fiecare lecție într-o experiență de viață. Evenimentul, desfășurat pe 1 octombrie 2026, la Ceainăria „Regatul Sânzienelor”, a avut ca temă „Educație dincolo de manuale” și a reunit elevi ai Școlii Gimnaziale „George Tofan” din Bilca, cadre didactice, părinți și reprezentanții Asociației Culturale „Regatul Sânzienelor”.

Activitatea a fost inițiată și coordonată de învățătoarea Elena Negru, în colaborare cu Dumitru Parasca, președinte al Asociației Culturale „Regatul Sânzienelor”. Întâlnirea a propus copiilor o altfel de lecție, într-un cadru neconvențional, în care educația a fost privită dincolo de paginile manualelor – „ca proces de descoperire, formare, comunicare și dezvoltare personală”.

„Ce este educația?” a fost una dintre întrebările care au stat în centrul activității. Dincolo de definițiile academice, educația a fost prezentată drept procesul prin care omul își dezvoltă cunoștințele, abilitățile și valorile, învață să înțeleagă lumea și să se raporteze la cei din jur. Un proces care începe în familie, continuă la școală și se desfășoară, într-o formă sau alta, pe tot parcursul vieții.

„Educație dincolo de manuale”, cu elevi din Bilca, la Ceainăria „Regatul Sânzienelor”

Pentru elevii din Bilca, întâlnirea de la Ceainăria „Regatul Sânzienelor” a însemnat și o ieșire din rutina obișnuită a clasei, într-un spațiu în care învățarea s-a împletit cu dialogul, emoția și bucuria de a fi împreună.

Activitatea a fost și un prilej de recunoaștere a rolului dascălului în formarea copiilor. Organizatorii au transmis felicitări învățătoarei Elena Negru, apreciind implicarea și dăruirea sa. „Să fii cu adevărat un dascăl este un dar, un har și o binecuvântare”, a fost mesajul care a sintetizat spiritul întâlnirii.

La rândul său, Dumitru Parasca a mărturisit că întâlnirea cu elevii i-a readus în suflet emoțiile începutului de școală: „Vă mărturisim sincer că am retrăit cu mare emoție vârsta clasei I. Vă mulțumim, dragi copii, vă mulțumim, dragi părinți!”.

„Educație dincolo de manuale”, cu elevi din Bilca, la Ceainăria „Regatul Sânzienelor”

Asociația Culturală „Regatul Sânzienelor”, înființată de Dumitru și Elena Parasca, a adresat mulțumiri conducerii Școlii Gimnaziale „George Tofan” din Bilca și învățătoarei Elena Negru pentru implicarea în realizarea acestei activități.

La finalul întâlnirii, învățătoarea Elena Negru a transmis un mesaj de mulțumire pentru experiența oferită copiilor: „A fost o zi prea frumoasă! Vă mulțumesc pentru găzduire și pentru reușită. Următorul popas va fi cu mămicile la un ceai.”

O lecție altfel, într-un loc aparte, cu copii, dascăli și oameni care cred în educație. O zi în care „manualele au rămas, pentru câteva ore, în plan secund, iar în prim-plan au fost curiozitatea, emoția, dialogul și bucuria de a învăța împreună”.