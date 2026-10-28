Suceava, 28 octombrie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță finalizarea proiectului LIFECED

Educație continuă și culturală incluzivă în regiunea transfrontalieră România-Ucraina

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță finalizarea proiectului LIFECED (Lifelong and Cultural Inclusive Education on the Romanian-Ukrainian Border), cod proiect ROUA00256. Pe parcursul celor 18 luni de implementare (mai 2025 – noiembrie 2026), proiectul a contribuit la crearea unei rețele de profesioniști din regiunea transfrontalieră, capabili să colaboreze eficient și să utilizeze tehnologii de ultimă oră, inclusiv Inteligența Artificială, pentru dezvoltarea economică regională.

Proiectul LIFECED a fost implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), și a fost finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltare socială transfrontalieră.

Cu un buget total de 306.786,12 Euro, din care contribuția Uniunii Europene a fost de 276.107,50 Euro, proiectul LIFECED a avut ca principal obiectiv dezvoltarea de servicii educaționale pentru adulți, cu scopul de a îmbunătăți accesul echitabil la servicii de formare și învățare continuă incluzivă și de calitate, prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. În acest sens, echipa LIFECED, împreună cu partenerul ucrainean, a organizat șase cursuri de formare: Managementul proiectelor (8 – 30 mai 2026), Limba engleză pentru managementul proiectelor (21 mai – 13 iunie 2026), Crearea de evenimente – Incubatorul de idei (19 iunie – 2 iulie 2026), Tehnici de gândire critică în luarea deciziilor (26 iunie – 15 iulie 2026), Competențe digitale și potențialul AI (2 – 17 octombrie 2026) și Antreprenoriat în regiunea transfrontalieră (23 octombrie – 7 noiembrie 2026).

La cele șase cursuri LIFECED s-au înscris 59 de persoane, fiind permisă înscrierea la mai multe cursuri. Pentru fiecare curs au fost realizate fișe de evaluare și pachete de curs care vor fi accesibile pe site-ul proiectului, lifeced.usv.ro. Cursanții care au realizat temele de curs și au trecut testele finale vor primi certificate care atestă acest lucru. De asemenea, în cadrul proiectului au fost dezvoltate produsele educaționale „Patrimoniu cultural-istoric” și „ Patrimoniu Local și Natural”, și au fost înființate incubatoare de competențe non-tehnice pentru adulți (ASSI) pe ambele părți ale frontierei.

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați pagina web a proiecului lifeced.usv.ro sau contactați Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, manager de proiect lector univ. dr. Marcela Șlusarciuc, tel: 0230 522 978, email: lifeced@usm.ro.

Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021- 2027 este finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de statele participante în program.