Școala de șoferi BDG introduce primul ansamblu de categoria CE din județ, cu transmisie automată, format din cap tractor și semiremorcă

O nouă premieră în învățământul rutier sucevean.

Școala de Conducători Auto BDG continuă să ridice standardele de pregătire a viitorilor șoferi, aducând în județul Suceava primul ansamblu destinat instruirii pentru categoria CE, format din cap tractor și semiremorcă, echipat cu transmisie automată.

Este o investiție care marchează o nouă etapă în modernizarea pregătirii profesionale și care apropie procesul de școlarizare de realitățile industriei europene a transporturilor.

De la prima școală cu camion automat, la o nouă premieră județeană

Cu câțiva ani în urmă, BDG devenea prima școală de șoferi din județul Suceava care introducea în procesul de instruire un camion agreat pentru școlarizare, echipat cu transmisie automată.

La momentul respectiv, inițiativa reprezenta un pas important către modernizarea pregătirii conducătorilor auto profesioniști.

Astăzi, instituția face un nou pas înainte, prin introducerea unui ansamblu rutier de categoria CE, format din cap tractor și semiremorcă, o configurație reprezentativă pentru transportul rutier internațional de mărfuri.

Diferența este una esențială: viitorii șoferi au posibilitatea să se pregătească pe un tip de ansamblu rutier similar celor pe care le vor întâlni în activitatea profesională, în marile companii de transport din România și Europa.

Pregătire pentru realitatea din transporturi, nu doar pentru promovarea examenului

Într-o industrie în care tehnologia evoluează permanent, iar vehiculele comerciale moderne sunt echipate cu sisteme tot mai avansate, pregătirea conducătorilor auto trebuie să țină pasul cu schimbările.

Transmisiile automate și automatizate au devenit o prezență obișnuită în transportul rutier de mare tonaj, iar familiarizarea cursanților cu acestea reprezintă un avantaj important în procesul de formare profesională.

Prin noua investiție, BDG urmărește dezvoltarea unor competențe practice adaptate cerințelor actuale: manevrarea ansamblurilor articulate, anticiparea situațiilor din trafic, controlul vehiculului și adoptarea unei conduite preventive.

Educația rutieră din județul Suceava atinge cele mai înalte exigențe

Școală pentru toate generațiile și toate categoriile de conducători auto

Dincolo de investițiile în vehicule destinate transportului greu, BDG se remarcă prin diversitatea programelor de pregătire, oferind posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru toate categoriile principale, de la motociclete și autoturisme până la camioane, ansambluri rutiere și autocare.

Un avantaj important îl reprezintă accesul tinerilor la educația rutieră încă de la 15 ani și 9 luni, vârstă de la care poate începe pregătirea pentru categoriile AM, A1 și B1, în condițiile prevăzute de legislație.

Astfel, adolescenții pot face primii pași spre mobilitate și independență într-un mediu organizat, în care disciplina, responsabilitatea și siguranța sunt elemente fundamentale.

Motociclete – AM, A1, A2 și A

Pregătire pentru pasionații de două roți, de la primele experiențe la 15 ani și 9 luni, până la obținerea categoriei A.

Autoturisme – B1, B, BE și alte specializări

Instruire pentru tinerii care pot începe categoria B1 la 15 ani și 9 luni, dar și pentru viitorii conducători auto ai categoriei B și cei care doresc extinderea dreptului de conducere.

Transport de mărfuri – C și CE

Pregătire pentru conducerea camioanelor și ansamblurilor rutiere, inclusiv pe noul cap tractor cu semiremorcă și transmisie automată.

Transport de persoane – categoria D

Formare pentru viitorii șoferi de autobuze și autocare, inclusiv pentru cei care urmăresc o carieră în transportul național sau internațional de persoane.

Educația rutieră din județul Suceava atinge cele mai înalte exigențe

De la permisul de conducere la o carieră în transporturi

Un alt pilon important al activității BDG îl reprezintă pregătirea profesională a conducătorilor auto.

Școala oferă, pe lângă programele pentru obținerea permisului de conducere, cursuri pentru atestate profesionale CPI și CPC, destinate celor care activează sau intenționează să activeze în transportul rutier de mărfuri și persoane.

Prin integrarea pregătirii pentru categoriile C, CE și D cu programele de calificare și perfecționare profesională, BDG își propune să ofere cursanților un parcurs educațional complet, de la primele ore de conducere până la integrarea pe piața muncii.

Într-un sector economic în care șoferii profesioniști bine pregătiți sunt esențiali, astfel de investiții contribuie nu doar la dezvoltarea unei afaceri locale, ci și la consolidarea resursei umane din industria transporturilor.

Investiții în tehnologie, dar mai ales în calitatea educației

Flota utilizată de BDG reflectă o abordare orientată spre diversitate și modernizare. De la motociclete și autoturisme moderne, inclusiv modele premium și electrice, până la camioane Scania și autocare destinate pregătirii profesionale, școala urmărește să ofere cursanților experiențe de conducere adaptate diferitelor categorii de vehicule.

Însă tehnologia, oricât de avansată ar fi, nu poate înlocui rolul instructorului și importanța unei educații rutiere temeinice.

Pregătirea teoretică, dezvoltarea reflexelor corecte, anticiparea pericolelor și respectarea celorlalți participanți la trafic rămân elementele care fac diferența între simpla obținere a unui permis și formarea unui conducător auto responsabil.

Educația rutieră din județul Suceava atinge cele mai înalte exigențe

Suceava poate deveni un reper în pregătirea conducătorilor auto

Prin investițiile succesive în infrastructură, flotă și diversificarea serviciilor, Școala de Conducători Auto BDG transmite un mesaj important: educația rutieră de calitate nu trebuie să fie un privilegiu rezervat marilor centre urbane.

Și în Suceava pot fi dezvoltate servicii de instruire moderne, aliniate evoluției tehnologice și cerințelor transportului european.

Introducerea primului ansamblu de școlarizare pentru categoria CE, format din cap tractor și semiremorcă, cu transmisie automată, reprezintă mai mult decât o nouă achiziție.

Este o declarație de direcție: investiția în educație, în siguranță și în viitorul celor care vor conduce pe drumurile României și ale Europei.

Iar pentru BDG, aceasta pare să fie doar următoarea etapă a unui proces continuu de modernizare.

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI

BDG – Școala de Conducători Auto

Verde la educație de calitate!

www.scoalaBDG.ro

0758 897 367

Suceava, România

BDG: „Nu pregătim cursanți doar pentru a obține un permis de conducere. Ne dorim să formăm șoferi capabili să facă față, cu responsabilitate și profesionalism, provocărilor reale din trafic.”